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МОК рассматривает создание Олимпийских киберспортивных игр
Более подробно этот вопрос обсудят во время Олимпийских игр в Париже
Getty Images / Global Images Ukraine
Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рассматривает создание Олимпийских киберспортивных игр.
Голосование по этому вопросу пройдёт на 142-й сессии МОК, которая состоится во время Олимпийских игр в Париже (Франция). МОК уже ведёт переговоры с потенциальной страной-хозяйкой.
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"Создавая Олимпийские киберспортивные игры, МОК делает важный шаг вперёд и идёт в ногу с темпами цифровой революции. Мы очень рады тому, с каким энтузиазмом киберспортивное сообщество, представленное в нашей Комиссии по киберспорту, восприняло эту инициативу.
Это ещё одно доказательство привлекательности олимпийского бренда и ценностей, которые он отстаивает", — заявил президент МОК Томас Бах.
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