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МОК не допустил 17 нейтральных спортсменов к Олимпиаде-2024

Олимпиада
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Зачем их вообще допускают

МОК не допустил 17 нейтральных спортсменов к Олимпиаде-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный олимпийский комитет не допустил 17 "нейтральных" спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция) после первой волны проверок. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

К Олимпиаде допустили 25 "нейтральных" атлетов, тогда как 17 лицензий не подтвердили и они будут перераспределены по правилам отбора федераций.

В частности, к Олимпиаде-2024 не допустили ни одного "нейтрального атлета" в тхэквондо (было 5 лицензий) и 10 борцов (шесть – с российским паспортом и четыре – с белорусским).

Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

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