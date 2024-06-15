Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МОК не допустил 17 нейтральных спортсменов к Олимпиаде-2024
Зачем их вообще допускают
Getty Images/Global Images Ukraine
Международный олимпийский комитет не допустил 17 "нейтральных" спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже (Франция) после первой волны проверок. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
К Олимпиаде допустили 25 "нейтральных" атлетов, тогда как 17 лицензий не подтвердили и они будут перераспределены по правилам отбора федераций.
В частности, к Олимпиаде-2024 не допустили ни одного "нейтрального атлета" в тхэквондо (было 5 лицензий) и 10 борцов (шесть – с российским паспортом и четыре – с белорусским).
Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.
Популярное сейчас
- Украина U-23 - Кот-д'Ивуар U-20. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча международного турнира
- Германия разбила Шотландию, ПСЖ купил россиянина, Хуммельс покинул Дортмунд. Главные новости за 14 июня
- Саудовский клуб хочет сделать переход Куртуа одним из самых дорогих трансферов вратарей в истории
- МОК рассматривает создание Олимпийских киберспортивных игр
- Тренер Металлиста 1925 женился на футболистке харьковского клуба. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная супруга звезды сборной Украины Виктора Цыганкова. ФОТО