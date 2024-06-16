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Украинская лучница Марченко получила олимпийскую лицензию в Париж

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Украинская лучница Марченко получила олимпийскую лицензию в Париж

WAT

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская лучница Вероника Марченко завоевала лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция). Случилось это на последнем отборочном этапе, сообщает Суспільне Спорт.

В соревнованиях воскресенья, 16 июня, украинке было достаточно выхода в четвертьфинал, чтобы выиграть одну из восьми лицензий. На старте плей-офф Марченко одолела представительницу Словакии Тинкару Кардинар — выиграла все три раунда с общим счетом 6:0.

В стрельбе из лука в Украину две лицензии – по одной у мужчин и женщин в личных соревнованиях.

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