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Украина получила четвертую лицензию на Олимпиаду-2024 в теннисе
В Париже сыграет Ангелина Калинина
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Уже совсем скоро начнутся Олимпийские игры, которые будут проходить в столице Франции. Украинские теннисистки будут иметь максимальную квоту в одиночном разряде на Олимпийских играх-2024, где будут играть четыре наши спортсменки.
По информации Суспільне Спорт, Ангелина Калинина стала последней представительницей нашей сборной, которая получила пропуск на Олимпиаду в одиночке. Украинская спортсменка будет участвовать в таких соревнованиях впервые. По состоянию на сегодня, в рейтинге WTA Калинина занимает 47 место.
В целом сборную Украины в теннисе среди женщин представят такие спортсменки:
одиночный разряд: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина;
парный разряд: Людмила Киченок и Надежда Киченок
По сообщению НОК Украины, также ожидают подтверждения относительно участия в парном турнире еще одного тандема украинок.
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