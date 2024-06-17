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Украина получила четвертую лицензию на Олимпиаду-2024 в теннисе

Олимпиада

В Париже сыграет Ангелина Калинина

Украина получила четвертую лицензию на Олимпиаду-2024 в теннисе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Уже совсем скоро начнутся Олимпийские игры, которые будут проходить в столице Франции. Украинские теннисистки будут иметь максимальную квоту в одиночном разряде на Олимпийских играх-2024, где будут играть четыре наши спортсменки.

По информации Суспільне Спорт, Ангелина Калинина стала последней представительницей нашей сборной, которая получила пропуск на Олимпиаду в одиночке. Украинская спортсменка будет участвовать в таких соревнованиях впервые. По состоянию на сегодня, в рейтинге WTA Калинина занимает 47 место.

В целом сборную Украины в теннисе среди женщин представят такие спортсменки:

одиночный разряд: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина;

парный разряд: Людмила Киченок и Надежда Киченок

По сообщению НОК Украины, также ожидают подтверждения относительно участия в парном турнире еще одного тандема украинок.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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