Украина завоевала третий пропуск на Олимпиаду-2024 в настольном теннисе

Наша сборная уже совсем скоро начнет свое участие на Олимпийских играх. Недавно Украина получила третью лицензию на Игры-2024 по настольному теннису.

Последнее проходное место в женском одиночном разряде по мировому рейтингу удержала вторая ракетка нашей страны Соломия Братейко. Для 25-летней спортсменки это будет первое участие на таких соревнованиях.

Напомним, что ранее олимпийские лицензии на Игры-2024 по настольному теннису завоевали Маргарита Песоцкая и Ярослав Жмуденко.