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Украина завоевала третий пропуск на Олимпиаду-2024 в настольном теннисе

Олимпиада

Об этом сообщает Суспильне Спорт

Украина завоевала третий пропуск на Олимпиаду-2024 в настольном теннисе

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наша сборная уже совсем скоро начнет свое участие на Олимпийских играх. Недавно Украина получила третью лицензию на Игры-2024 по настольному теннису.

Последнее проходное место в женском одиночном разряде по мировому рейтингу удержала вторая ракетка нашей страны Соломия Братейко. Для 25-летней спортсменки это будет первое участие на таких соревнованиях.

Напомним, что ранее олимпийские лицензии на Игры-2024 по настольному теннису завоевали Маргарита Песоцкая и Ярослав Жмуденко.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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