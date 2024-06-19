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Украина завоевала третий пропуск на Олимпиаду-2024 в настольном теннисе
Об этом сообщает Суспильне Спорт
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наша сборная уже совсем скоро начнет свое участие на Олимпийских играх. Недавно Украина получила третью лицензию на Игры-2024 по настольному теннису.
Последнее проходное место в женском одиночном разряде по мировому рейтингу удержала вторая ракетка нашей страны Соломия Братейко. Для 25-летней спортсменки это будет первое участие на таких соревнованиях.
Напомним, что ранее олимпийские лицензии на Игры-2024 по настольному теннису завоевали Маргарита Песоцкая и Ярослав Жмуденко.
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