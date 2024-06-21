Украина призвала МОК не допускать россиян на Олимпийские игры

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк направили совместное письмо Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации дзюдо (IJF) об отстранении российских дзюдоистов от выступления на Олимпийских играх-2024.

В обращении отмечается, что федерация дзюдо россии обнародовала список спортсменов, которые будут участвовать на Олимпиаде. Соответствующие дзюдоисты поддерживают войну в Украине и политику россии.