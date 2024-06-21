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Украина призвала МОК не допускать россиян на Олимпийские игры

Олимпиада

Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте НОК

Украина призвала МОК не допускать россиян на Олимпийские игры

фото из свободных источников

Новина українською

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт, и.о. Министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный и президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк направили совместное письмо Международному олимпийскому комитету (МОК) и Международной федерации дзюдо (IJF) об отстранении российских дзюдоистов от выступления на Олимпийских играх-2024.

В обращении отмечается, что федерация дзюдо россии обнародовала список спортсменов, которые будут участвовать на Олимпиаде. Соответствующие дзюдоисты поддерживают войну в Украине и политику россии.

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Источник:
НОК
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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