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Билодид показала фото из подготовки к Олимпийским играм-2024

Олимпиада
Обновлено

Спортсменка активно тренируется

Билодид показала фото из подготовки к Олимпийским играм-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки из тренировок в подготовке к Олимпийским играм-2024 в Париже (Франция). Вместе со своими партнерами по сборам Дарья завершает оттачивать необходимые подготовительные аспекты. Соответствующий пост Билодид разместила на своей официальной странице в Instagram.

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Напомним, что ранее Надаль поздравил Федерера с выпуском документального фильма.

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Дарья Билодид
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