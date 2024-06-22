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Билодид показала фото из подготовки к Олимпийским играм-2024
Спортсменка активно тренируется
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала снимки из тренировок в подготовке к Олимпийским играм-2024 в Париже (Франция). Вместе со своими партнерами по сборам Дарья завершает оттачивать необходимые подготовительные аспекты. Соответствующий пост Билодид разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Надаль
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