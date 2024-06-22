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Глава МОК: Олимпийские игры всегда строят мосты, а не строят стены

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Глава МОК: Олимпийские игры всегда строят мосты, а не строят стены

unn.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах поделился своими ожиданиями от Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция). Его слова цитирует официальный сайт МОК:

"Спортсмены, болельщики, все олимпийское сообщество – все мы – с нетерпением ждем Париж-2024: более инклюзивный, более современный и устойчивый. Самые первые Олимпийские игры с полным гендерным паритетом. Самые первые Олимпийские игры, от начала до конца соответствующие реформам олимпийской программы.

Олимпийские игры всегда строят мосты, а не строят стены. Они объединяют людей в мире и солидарности. В этом красота спорта: он вдохновляет нас двигаться, он раскрывает у нас лучшие качества, поддерживает наше здоровье и объединяет нас всех – как друзей и сообщество, где бы мы ни находились и какой бы путь мы ни выбрали" – сказал Бах.

Напомним, что Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

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Томас Бах Олимпийские игры 2024
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