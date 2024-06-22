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Франция объявила список теннисистов, которые будут играть на Олимпийских играх-2024
Монфис на месте
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Франции объявила имена теннисистов, которые сыграют на домашних Олимпийских играх-2024 в Париже. В состав команды вошли:
Одиночный разряд (мужчины):
Уго Умбер (АТР №16)
Артур Фис (АТР №37)
Гаэль Монфис (АТР №38)
Корентен Мути (АТР №55)
Одиночный разряд (женщины):
Каролин Гарсия (WTA №22)
Клара Бурель (WTA №43)
Диан Парри (WTA №53)
Варвара Грачева (WTA №69)
Парный разряд:
Фабьен Ребуль/Эдуард Роже-Васселен
Каролин Гарсия/Диан Парри
Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
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