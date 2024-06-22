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Франция объявила список теннисистов, которые будут играть на Олимпийских играх-2024

Олимпиада
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Монфис на месте

Франция объявила список теннисистов, которые будут играть на Олимпийских играх-2024

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Франции объявила имена теннисистов, которые сыграют на домашних Олимпийских играх-2024 в Париже. В состав команды вошли:

Одиночный разряд (мужчины):

Уго Умбер (АТР №16)

Артур Фис (АТР №37)

Гаэль Монфис (АТР №38)

Корентен Мути (АТР №55)

Одиночный разряд (женщины):

Каролин Гарсия (WTA №22)

Клара Бурель (WTA №43)

Диан Парри (WTA №53)

Варвара Грачева (WTA №69)

Парный разряд:

Фабьен Ребуль/Эдуард Роже-Васселен

Каролин Гарсия/Диан Парри

Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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