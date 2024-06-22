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Украина впервые в истории будет представлена на Олимпиаде в скалолазании
Будем болеть
Фото: scontent-iev1-1.xx.fbcdn.net
Украинка Евгения Казбекова завоевала путевку на Олимпиаду-2024 в скалолазании. Наша спортсменка будет представлена в двоеборье ("болдеринг" и "трудность").
Казбекова на двух этапах олимпийского отбора прошла в финал, что позволило ей добыть в борьбе одну из 12 лицензий на Игры.
Также в дебютной на Олимпийских играх дисциплине будет представлен 22-летний Ярослав Ткач. Украинец сразится на главных играх четырехлетия в "скорости". Всего в секторе выступят 14 спортсменов.
Таким образом, Казбекова и Ткач стали первыми представителями нашей страны, которые выступят на ОИ в скалолазании.
Напомним, что ранее украинские женщины
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