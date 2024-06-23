У Украины будет тройное представительство на Олимпийских играх-2024 в брейкинге

Украина завоевала три лицензии на Олимпиаду-2024 в брейкинге. Этот вид спорта впервые будет представлен в программе Игр. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Отобраться в Париж удалось би-бою Kuzya, а также би-герл Kate и Stefani.

В общей сложности на Играх-2024 будут выступать по 16 спортсменов среди женщин и мужчин в брейкинге.