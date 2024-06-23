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У Украины будет тройное представительство на Олимпийских играх-2024 в брейкинге

Олимпиада

Удачи нашим дебютантам

У Украины будет тройное представительство на Олимпийских играх-2024 в брейкинге

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина завоевала три лицензии на Олимпиаду-2024 в брейкинге. Этот вид спорта впервые будет представлен в программе Игр. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Отобраться в Париж удалось би-бою Kuzya, а также би-герл Kate и Stefani.

В общей сложности на Играх-2024 будут выступать по 16 спортсменов среди женщин и мужчин в брейкинге.

Напомним, что Украина впервые в истории будет представлена ​​на Олимпиаде по скалолазанию.

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