Олимпиада
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У Украины будет тройное представительство на Олимпийских играх-2024 в брейкинге
Удачи нашим дебютантам
Украина завоевала три лицензии на Олимпиаду-2024 в брейкинге. Этот вид спорта впервые будет представлен в программе Игр. Об этом сообщает Суспільне Спорт.
Отобраться в Париж удалось би-бою Kuzya, а также би-герл Kate и Stefani.
В общей сложности на Играх-2024 будут выступать по 16 спортсменов среди женщин и мужчин в брейкинге.
Напомним, что Украина впервые в истории
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