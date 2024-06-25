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Белодед, Литвиненко, Ядов и Халматов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже
Украина получила четыре лецензии
Фото: ukrainejudo.com
Во вторник, 25 июня состоялось закрытие олимпийских рейтингов Международной федерацией по дзюдо. В результате сборная Украины по дзюдо получила четыре лицензии на Олимпийские игры-2024.
На Олимпиаде-2024 Украина будет представлена в двух мужских и двух женских весовых категориях, где выступит Дарья Билодид (57кг), Дильшот Халматов (60 кг), Богдан Ядов (66 кг) Елизавета Литвиненко (78 кг).
Напомним, что Олимпийские игры-2024 в Париже стартуют 26 июля и завершатся 11 августа.
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