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Белодед, Литвиненко, Ядов и Халматов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже

Олимпиада

Украина получила четыре лецензии

Белодед, Литвиненко, Ядов и Халматов выступят на Олимпиаде-2024 в Париже

Фото: ukrainejudo.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 25 июня состоялось закрытие олимпийских рейтингов Международной федерацией по дзюдо. В результате сборная Украины по дзюдо получила четыре лицензии на Олимпийские игры-2024.

На Олимпиаде-2024 Украина будет представлена в двух мужских и двух женских весовых категориях, где выступит Дарья Билодид (57кг), Дильшот Халматов (60 кг), Богдан Ядов (66 кг) Елизавета Литвиненко (78 кг).

Напомним, что Олимпийские игры-2024 в Париже стартуют 26 июля и завершатся 11 августа.

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