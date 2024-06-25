Украина презентовала форму на Олимпийские игры-2024

В 2024 году новым спонсором Национального олимпийского комитета Украины стал бренд 4F. Крупнейший польский спортивный бренд будет поставлять экипировку для национальной сборной команды Украины на соревнования в течение следующих трех Олимпийских циклов: Парижа-2024, Милана-Кортины-2026 и Лос-Анджелеса-2028.

Украинские спортсмены будут в экипировке от 4F во время всех официальных церемоний и мероприятий, в частности - на параде атлетов по случаю открытия и закрытия Олимпийских игр, церемонии вручения медалей и вне соревновательных арен.

В этой одежде украинцы в Париже будут участвовать в официальных церемониях (открытие, закрытие, награждение).