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Украина презентовала форму на Олимпийские игры-2024
Соревнования стартуют 26 июля
Getty Images / Global Images Ukraine
В 2024 году новым спонсором Национального олимпийского комитета Украины стал бренд 4F. Крупнейший польский спортивный бренд будет поставлять экипировку для национальной сборной команды Украины на соревнования в течение следующих трех Олимпийских циклов: Парижа-2024, Милана-Кортины-2026 и Лос-Анджелеса-2028.
Украинские спортсмены будут в экипировке от 4F во время всех официальных церемоний и мероприятий, в частности - на параде атлетов по случаю открытия и закрытия Олимпийских игр, церемонии вручения медалей и вне соревновательных арен.
В этой одежде украинцы в Париже будут участвовать в официальных церемониях (открытие, закрытие, награждение).
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