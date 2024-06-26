С Кубарси, Фермином и Баэной, но без Ямала и Педри. Испания объявила состав на Олимпиаду-2024

Уже совсем скоро начнутся Игры-2024, которые состоятся в Париже. Кроме нашей сборной, на этих соревнованиях по футболу также будет участвовать Испания. Главный тренер олимпийской сборной Санти Дениа вызвал 22 игроков, которые с 1 июля, отправятся в Сьюдад-дель-Футбол на свой предолимпийский сбор.

Вратари: Арнау Тенас ("ПСЖ"), Хоан Гарсия ("Эспаньол"), Алехандро Итурбе ("Атлетико");

Защитники: Хуанлу Санчес ("Севилья"), Марк Пубилль ("Альмерия"), Эрик Гарсия ("Барселона"), Пау Кубарси ("Барселона"), Йон Пачеко ("Реал Сосьедад"), Москера ("Валенсия"), Мигель Гутьеррес ("Жирона"), Миранда ("Бетис");

Полузащитники: Аймар Ороз ("Осасуна"), Турриентес ("Реал Сосьедад"), Алекс Баэна ("Вильярреал"), Бернабе ("Парма"), Пабло Барриос ("Атлетико");

Нападающие: Фермин Лопес ("Барселона"), Серхио Гомес ("Манчестер Сити"), Абель Руис ("Спортинг Брага"), Саму Омородион ("Атлетико"), Камело ("Райо Вальекано") и Диего Лопес ("Валенсия").

Добавим, что на Олимпиаде могут быть зарегистрированы только три футболиста в возрасте от 23 лет. В этой сборной Серхио Гомес, Хуан Миранда и Абель Руис будут теми игроками, которые соответствуют этому критерию. Стоит отметить, что на групповом этапе Олимпиады-2024 сборная Испании сыграет против Узбекистана, Египта и Доминиканской Республики.