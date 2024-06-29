Российские дзюдоисты не выступят на Олимпийских играх-2024

Ни один из так называемых дзюдоистов из так называемой россии не выступит на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). Об этом сообщила федерация дзюдо страны 404.

"Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, МОК допустил к участию в Олимпиаде всего четырех. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома. В этой ситуации президиум федерации дзюдо россии принял единогласное решение – сборная россии по дзюдо не примет унизительных условий и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета" – говорится в сообщении.

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа.