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Украина завоевала семь путевок на Олимпиаду-2024 в легкой атлетике по мировому рейтингу

Олимпиада

Об этом сообщает Суспильне Спорт со ссылкой на World Athletics

Украина завоевала семь путевок на Олимпиаду-2024 в легкой атлетике по мировому рейтингу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Сине-желтые" получили очередные лицензии на Олимпиаду-2024. Семь украинских легкоатлетов узнали о своих олимпийских путевках на соревнованиях после последнего обновления мирового рейтинга.

Так, нашу сборную представляют на Играх-2024 Ольга Корсун (тройной прыжок), Олег Дорощук, Андрей Проценко, Владислав Лавский (все трое - прыжки в высоту), Артур Фельфнер (метание копья), Роман Кокошко (толкание ядра) и Игорь Главан (спортивная ходьба).

Общее количество именных пропусков наших спортсменов в легкой атлетике - 20. Это будет наименьшее по представительству украинская команда на Олимпийских играх за все время. Предыдущий антирекорд в этом виде спорта наша сборная установила в 1996, где приняли участие 43 легкоатлета.

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легкая атлетика Андрей Проценко Роман Кокошко Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024 Олег Дорощук Артур Фельфнер
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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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