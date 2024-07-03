Украина завоевала семь путевок на Олимпиаду-2024 в легкой атлетике по мировому рейтингу

"Сине-желтые" получили очередные лицензии на Олимпиаду-2024. Семь украинских легкоатлетов узнали о своих олимпийских путевках на соревнованиях после последнего обновления мирового рейтинга.

Так, нашу сборную представляют на Играх-2024 Ольга Корсун (тройной прыжок), Олег Дорощук, Андрей Проценко, Владислав Лавский (все трое - прыжки в высоту), Артур Фельфнер (метание копья), Роман Кокошко (толкание ядра) и Игорь Главан (спортивная ходьба).

Общее количество именных пропусков наших спортсменов в легкой атлетике - 20. Это будет наименьшее по представительству украинская команда на Олимпийских играх за все время. Предыдущий антирекорд в этом виде спорта наша сборная установила в 1996, где приняли участие 43 легкоатлета.