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Украина завоевала семь путевок на Олимпиаду-2024 в легкой атлетике по мировому рейтингу
Об этом сообщает Суспильне Спорт со ссылкой на World Athletics
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Сине-желтые" получили очередные лицензии на Олимпиаду-2024. Семь украинских легкоатлетов узнали о своих олимпийских путевках на соревнованиях после последнего обновления мирового рейтинга.
Так, нашу сборную представляют на Играх-2024 Ольга Корсун (тройной прыжок), Олег Дорощук, Андрей Проценко, Владислав Лавский (все трое - прыжки в высоту), Артур Фельфнер (метание копья), Роман Кокошко (толкание ядра) и Игорь Главан (спортивная ходьба).
Общее количество именных пропусков наших спортсменов в легкой атлетике - 20. Это будет наименьшее по представительству украинская команда на Олимпийских играх за все время. Предыдущий антирекорд в этом виде спорта наша сборная установила в 1996, где приняли участие 43 легкоатлета.
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