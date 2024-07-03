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Стал известен состав сборной Украины по стрелковому спорту на Олимпиаду-2024

Олимпиада

Среди них есть олимпийская чемпионка Афин-2004

Стал известен состав сборной Украины по стрелковому спорту на Олимпиаду-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В течение квалификационного периода, который длился с августа 2022 года, спортсмены сборной Украины получили шесть олимпийских пропусков по стрелковому спорту. Лицензии носят неименной характер - стрелки, которые их получали, не гарантируют себе участие в Олимпиаде. Решение об окончательном составе в каждой из дисциплин принимал тренерский штаб "сине-желтых".

По информации Суспильне Спорт, в десяти дисциплинах по стрелковому спорту на Олимпиаду-2024 поедут Елена Костевич, Максим Городинец, Виктор Банькин, Павел Коростылев, Сергей Кулиш и Ирина Маловичко. Среди тех, кто боролся за лицензию, не попал в этот список Денис Кушниров (стрельба из скоростного пистолета с 25 метров). В составе украинской сборной его заменил Виктор Банькин.

На Олимпиаде-2024 наши спортсмены будут участвовать в следующих дисциплинах: пистолет 10 м, 25 м, смешанный командный турнир 10 м (Елена Костевич, Максим Городинец, Виктор Банькин, Павел Коростылев); винтовка 10 м, 50 м из трех положений (Сергей Кулиш); скит (Ирина Маловичко).

Добавим, что наиболее титулованным представителем в этом виде спорта является Елена Костевич, которая выиграла золото на Олимпиаде-2004 (пневматический пистолет, 10 м) и трижды была бронзовой медалисткой Игр.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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