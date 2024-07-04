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Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпийская квалификация по баскетболу. Польша уступила Багамским островам, Новая Зеландия обыграла Хорватию

Олимпиада

Результаты квалификационных матчей

Олимпийская квалификация по баскетболу. Польша уступила Багамским островам, Новая Зеландия обыграла Хорватию

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

3 июля в Валенсии состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе. Всего было сыграно 6 матчей.

Стоит отметить, что лицензию на Олимпиаду получит только победитель группы.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года. В классическом виде примут участие 12 мужских и 12 женских команд, в каждой — по 12 спортсменов.

Олимпиада. Квалификация. Результаты

Черногория — Камерун — 70:66;

Хорватия — Новая Зеландия — 86:90;

Багамские острова — Польша — 90:81;

Латвия — Филиппины — 80:89;

Доминиканская Республика — Греция — 82:109;

Испания — Ангола — 89:81.

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