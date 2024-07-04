Олимпийская квалификация по баскетболу. Польша уступила Багамским островам, Новая Зеландия обыграла Хорватию

3 июля в Валенсии состоялись матчи олимпийского квалификационного турнира, по итогам которого станут известны обладатели последних четырёх путёвок на Олимпийские игры — 2024 в Париже среди мужских национальных команд в баскетболе. Всего было сыграно 6 матчей.

Стоит отметить, что лицензию на Олимпиаду получит только победитель группы.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа 2024 года. В классическом виде примут участие 12 мужских и 12 женских команд, в каждой — по 12 спортсменов.

Олимпиада. Квалификация. Результаты

Черногория — Камерун — 70:66;

Хорватия — Новая Зеландия — 86:90;

Багамские острова — Польша — 90:81;

Латвия — Филиппины — 80:89;

Доминиканская Республика — Греция — 82:109;

Испания — Ангола — 89:81.