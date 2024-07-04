"Шахтер усилил больше, чем Динамо". Леоненко - о заявке сборной на ОИ-2024

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался относительно заявки сборной Украины U-23 на Олимпийские игры-2024.

- Кто, по вашему мнению, больше помог Ротаню и усилил олимпийскую сборную Украины: "Динамо" или "Шахтер"?

- Конечно, "Шахтер" усилил больше, чем "Динамо"! Брагару и Рубчинский только пришли в киевский клуб, а Михайленко вообще в аренде в "Александрии" был. Заиграют Брагару и Рубчинский в "Динамо" или нет - будет зависеть от Шовковского. В клубах можно и не заиграть, а в сборной - выстрелить, но только не так, как в нашей национальной команде на Евро-2024.

Самое главное - чтобы наша олимпийская сборная все матчи вничью не сыграла, как это любит Ротань. Желаю команде удачи и успехов, может, хоть она болельщиков порадует.

У нас слепили звезд из молодежи, а некоторые с пяти метров в ворота попасть не могут, зато интервью раздают. Скоро, наверное, и голуби будут интервью давать. Все уже дают интервью: папы, мамы, жены, братья, скоро и прадеды начнут. Футболисты их слушают и у них поднимается самооценка, им потом трудно доказать, что они слабые. Я же не зря "Динамо" называю "Торпедо", потому что второе место - это уже не "Динамо", а про четвертое я вообще молчу.

- Как вы думаете, почему "Шахтер" не отпустил Судакова, "Динамо" - Бражко?

- Вы же не забывайте, что "Шахтер" будет играть в группе ЛЧ, а "Динамо" - проходить квалификацию. Видимо, поэтому их и не отпустили. Клубы во всем мире, в основном, к Олимпиаде относились несерьезно, из звезд только Месси усилил Аргентину в 2008-м. Поэтому я совершенно не понимаю, почему проводят Суперкубки, когда люди только из отпуска выходят. Эти матчи нахрен никому не нужны! Надо называть такие матчи не Суперкубок, а Полукубок.

Я клубы не осуждаю. Они даже в первые команды с неохотой игроков отпускают, особенно - основных, хотя уровень у всех в УПЛ примерно одинаковый. А если еще травму кто-то получит на Олимпиаде?

Если бы у Сабо забрали основных игроков, то он сразу бы пошел к президенту и сказал, что за результат не отвечает, - сказал Леоненко.