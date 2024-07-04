  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. "Шахтер усилил больше, чем Динамо". Леоненко - о заявке сборной на ОИ-2024
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Шахтер усилил больше, чем Динамо". Леоненко - о заявке сборной на ОИ-2024

Олимпиада

Тем не менее клубы не отпустили своих лидеров

"Шахтер усилил больше, чем Динамо". Леоненко - о заявке сборной на ОИ-2024

Фото: dynamo.kiev

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, высказался относительно заявки сборной Украины U-23 на Олимпийские игры-2024.

- Кто, по вашему мнению, больше помог Ротаню и усилил олимпийскую сборную Украины: "Динамо" или "Шахтер"?

- Конечно, "Шахтер" усилил больше, чем "Динамо"! Брагару и Рубчинский только пришли в киевский клуб, а Михайленко вообще в аренде в "Александрии" был. Заиграют Брагару и Рубчинский в "Динамо" или нет - будет зависеть от Шовковского. В клубах можно и не заиграть, а в сборной - выстрелить, но только не так, как в нашей национальной команде на Евро-2024.

Самое главное - чтобы наша олимпийская сборная все матчи вничью не сыграла, как это любит Ротань. Желаю команде удачи и успехов, может, хоть она болельщиков порадует.

Читайте такжеШаран - о составе команды на ОИ: Честно говоря, я удивлен

У нас слепили звезд из молодежи, а некоторые с пяти метров в ворота попасть не могут, зато интервью раздают. Скоро, наверное, и голуби будут интервью давать. Все уже дают интервью: папы, мамы, жены, братья, скоро и прадеды начнут. Футболисты их слушают и у них поднимается самооценка, им потом трудно доказать, что они слабые. Я же не зря "Динамо" называю "Торпедо", потому что второе место - это уже не "Динамо", а про четвертое я вообще молчу.

- Как вы думаете, почему "Шахтер" не отпустил Судакова, "Динамо" - Бражко?

- Вы же не забывайте, что "Шахтер" будет играть в группе ЛЧ, а "Динамо" - проходить квалификацию. Видимо, поэтому их и не отпустили. Клубы во всем мире, в основном, к Олимпиаде относились несерьезно, из звезд только Месси усилил Аргентину в 2008-м. Поэтому я совершенно не понимаю, почему проводят Суперкубки, когда люди только из отпуска выходят. Эти матчи нахрен никому не нужны! Надо называть такие матчи не Суперкубок, а Полукубок.

Я клубы не осуждаю. Они даже в первые команды с неохотой игроков отпускают, особенно - основных, хотя уровень у всех в УПЛ примерно одинаковый. А если еще травму кто-то получит на Олимпиаде?

Если бы у Сабо забрали основных игроков, то он сразу бы пошел к президенту и сказал, что за результат не отвечает, - сказал Леоненко.

Читайте такжеФедецкий - об ОИ: Я не завидую Ротаню. Найти футболистов ему было очень проблематично
По теме
yellow-arrow
Украина будет представлена на Олимпийских играх в мужском маунтенбайке
yellow-arrow
Олимпийская квалификация по баскетболу. Польша уступила Багамским островам, Новая Зеландия обыграла Хорватию
yellow-arrow
Стал известен состав сборной Украины по стрелковому спорту на Олимпиаду-2024
Виктор Леоненко Олимпийская сборная Украины Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
zbirna.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости