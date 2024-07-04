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Украина будет представлена на Олимпийских играх в мужском маунтенбайке

Олимпиада

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Украина будет представлена на Олимпийских играх в мужском маунтенбайке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина будет иметь еще одного представителя в маунтенбайке (кросс-кантри) на Играх-2024

В НОК Украины поступило официальное подтверждение на одну квоту в мужском маунтенбайке (кросс-кантри) для участия на Олимпиаде-2024.

Это стало возможным благодаря перераспределению неиспользованных квот. Лицензия, которую получила Украина, является неименной. Кто именно поедет на Игры-2024 станет известно вскоре.

Напомним, что в Париже Украина будет представлена и в женском маунтенбайке (кросс-кантри).

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