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Стал известен состав сборной Украины по прыжкам в воду на Олимпиаду-2024
В Париж отправятся девять спортсменов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Перед нынешними Олимпийскими играми украинские прыгуны в воду квалифицировались к семи дисциплинам в этом виде спорта. Лицензии имели неименной характер, поэтому тренерский штаб должен был определять состав национальной команды.
По информации Суспільне Спорт, восьмерку прыгунов сформировали спортсмены, которые непосредственно получали олимпийские пропуски. Олег Колодий Даниил Коновалов, Виктория Кесарь и Анна Письменская примут участие в прыжках на 3-метровом трамплине, Алексей Середа, Кирилл Болюх, София Лискун, Ксения Байло заявлены на 10-метровую вышку. Запасным на соревнования отправляется самый молодой атлет украинской сборной, 14-летний Марк Гриценко (10-метровая вышка).
Добавим, что на Олимпиаде-2024 наши прыгуны будут стартовать 27 июля, а завершатся соревнования у них 9-10 августа.
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