Украинка Климец получила лицензию на Олимпийские игры-2024

Украинская легкоатлетка Ирина Климец завоевала лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже. Наша спортсменка выступает в секторе метания молота.

Ирина не выполнила олимпийский норматив и не проходила по рейтинговому принципу (была третьей в списке непроходимых).

Получить пропуск удалось благодаря перераспределению мест. Это будет третья Олимпиада для Климца в ее карьере. На предыдущих Играх наша спортсменка по высоким местам не отмечалась.

Всего на счету украинской команды 21 лицензия по легкой атлетике.