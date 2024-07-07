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Украинка Климец получила лицензию на Олимпийские игры-2024
Еще один представитель Украины
https://gathletics.com.ua
Украинская легкоатлетка Ирина Климец завоевала лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже. Наша спортсменка выступает в секторе метания молота.
Ирина не выполнила олимпийский норматив и не проходила по рейтинговому принципу (была третьей в списке непроходимых).
Получить пропуск удалось благодаря перераспределению мест. Это будет третья Олимпиада для Климца в ее карьере. На предыдущих Играх наша спортсменка по высоким местам не отмечалась.
Всего на счету украинской команды 21 лицензия по легкой атлетике.
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