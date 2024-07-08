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Сборная Украины добыла ещё три лицензии на Олимпиаду-2024 по борьбе

Олимпиада

Произошло это благодаря перераспределению квот

Сборная Украины добыла ещё три лицензии на Олимпиаду-2024 по борьбе

фото из свободных источников

Новина українською

Сборная Украины по борьбе получила еще три лицензии на Олимпийские игры-2024 в вольной борьбе.

Дополнительные лицензии наша команда получила благодаря перераспределению квот.

Всего было перераспределено 10 таких квот, Украина получила три из них. Лицензии, полученные Михайловым, Хоцяновским и Скобельской, являются неименными и тренерский штаб сборной Украины по борьбе определится, кто из спортсменов выступит на Олимпиаде в этих весовых категориях.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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