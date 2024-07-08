Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины добыла ещё три лицензии на Олимпиаду-2024 по борьбе
Произошло это благодаря перераспределению квот
фото из свободных источников
Сборная Украины по борьбе получила еще три лицензии на Олимпийские игры-2024 в вольной борьбе.
Дополнительные лицензии наша команда получила благодаря перераспределению квот.
Всего было перераспределено 10 таких квот, Украина получила три из них. Лицензии, полученные Михайловым, Хоцяновским и Скобельской, являются неименными и тренерский штаб сборной Украины по борьбе определится, кто из спортсменов выступит на Олимпиаде в этих весовых категориях.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Оккупанты нанесли удар по детской больнице Охматдет в Киеве - под завалами находятся люди
- Береза - о потенциальном инвесторе Днепра-1: Это украинцы, но не из Украины
- Свитолина будет бороться за выход в 1/4 финала, остальные представительницы будут играть в парах на второй неделе Wimbledon
- "Шахтер усилил больше, чем Динамо". Леоненко - о заявке сборной на ОИ-2024
- Терминатор. Месут Озил продолжает шокировать фанатов невероятными трансформациями тела. ФОТО
- Красотка дня. Прекрасная возлюбленная одной из главных звезд сенсационной сборной Румынии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн