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Дзюдо. Украина получила пятую лицензию на Олимпиаду-2024
Теперь в весовой категории свыше 78 кг
Фото: НОК
Украина получила еще одну лицензию на Олимпийские игры в дзюдо после перераспределения пропусков, пишет НОК Украины.
Лицензию на Игры принесла 25-летняя Кристина Гоман в весовой категории свыше 78 кг. IJF перераспределила путевки после недопуска российских спортсменов к соревнованиям и отказа "нейтральных атлетов".
Напомним, что соревнования в весовой категории свыше 78 кг состоятся в последний день индивидуальных стартов по дзюдо на Олимпиаде-2024 - в пятницу, 2 августа.
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