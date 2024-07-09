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Дзюдо. Украина получила пятую лицензию на Олимпиаду-2024

Олимпиада
Обновлено

Теперь в весовой категории свыше 78 кг

Дзюдо. Украина получила пятую лицензию на Олимпиаду-2024

Фото: НОК

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина получила еще одну лицензию на Олимпийские игры в дзюдо после перераспределения пропусков, пишет НОК Украины.

Лицензию на Игры принесла 25-летняя Кристина Гоман в весовой категории свыше 78 кг. IJF перераспределила путевки после недопуска российских спортсменов к соревнованиям и отказа "нейтральных атлетов".

Напомним, что соревнования в весовой категории свыше 78 кг состоятся в последний день индивидуальных стартов по дзюдо на Олимпиаде-2024 - в пятницу, 2 августа.

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