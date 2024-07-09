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Стал известен состав сборной Украины по фехтованию на Олимпийские игры-2024

Олимпиада

Об этом сообщает Суспильне Спорт

Стал известен состав сборной Украины по фехтованию на Олимпийские игры-2024

Фото: Getty Images

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По результатам отборочного цикла на Олимпиаду-2024 Украина завоевала два командных пропуска: в женских сабле и шпаге. Каждая из этих лицензий позволила нашей сборной заявить по три спортсменки как на командные, так и личные соревнования.

Известно, что на соревнованиях в сабле будут участвовать Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кравацкая, а спортсменки Джоан Фейби Бежура, Влада Харькова, Елена Кривицкая будут представлены в шпаге. Эти фехтовальщицы будут соревноваться как в личных, так и в командных соревнованиях.

Добавим, что для самой титулованной нашей спортсменки Ольги Харлан, это будет уже пятая Олимпиада. Она является 4-кратной медалисткой предыдущих Олимпиад ("золото" и "серебро" в команде в 2008 и 2016 годах соответственно, а также "бронза" в личном первенстве в 2012 и 2016 годах).

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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