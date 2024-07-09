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Известна окончательная заявка Украины на Олимпиаду-2024: нашу сборную будут представлять 140 спортсменов

Олимпиада

Это антирекорд сине-желтых по количеству участников на летних Олимпийских играх

Известна окончательная заявка Украины на Олимпиаду-2024: нашу сборную будут представлять 140 спортсменов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил окончательное количество спортсменов, которые представят сборную на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Во время пресс-конференции он рассказал, что нашу сборную представят 140 спортсменов в 23 видах спорта. Кроме того, Украина будет дебютировать на Олимпиаде в футболе, брейкинге и скалолазании. Состав нашей сборной на Игры-2024:

  • Легкая атлетика - 25
  • Футбол - 18
  • Прыжки в воду - 9
  • Гребля (гребля на байдарках и каноэ и гребной слалом) - 9
  • Борьба (вольная и греко-римская) - 9
  • Художественная гимнастика - 6
  • Академическая гребля - 6
  • Спортивная гимнастика - 6
  • Теннис - 6
  • Стрельба (пулевая и стендовая) - 6
  • Фехтование - 6
  • Дзюдо - 5
  • Велоспорт (шоссе и маунтенбайк) - 4
  • Бокс - 3
  • Брейкинг - 3
  • Современное пятиборье - 3
  • Настольный теннис - 3
  • Скалолазание - 2
  • Артистическое плавание - 2
  • Стрельба из лука - 2
  • Бадминтон - 1
  • Тяжелая атлетика - 1

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Источник:
НОК України
Опубликовал: Александр Гресь
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