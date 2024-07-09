Известна окончательная заявка Украины на Олимпиаду-2024: нашу сборную будут представлять 140 спортсменов

Сегодня президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил окончательное количество спортсменов, которые представят сборную на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Во время пресс-конференции он рассказал, что нашу сборную представят 140 спортсменов в 23 видах спорта. Кроме того, Украина будет дебютировать на Олимпиаде в футболе, брейкинге и скалолазании. Состав нашей сборной на Игры-2024:

Легкая атлетика - 25

Футбол - 18

Прыжки в воду - 9

Гребля (гребля на байдарках и каноэ и гребной слалом) - 9

Борьба (вольная и греко-римская) - 9

Художественная гимнастика - 6

Академическая гребля - 6

Спортивная гимнастика - 6

Теннис - 6

Стрельба (пулевая и стендовая) - 6

Фехтование - 6

Дзюдо - 5

Велоспорт (шоссе и маунтенбайк) - 4

Бокс - 3

Брейкинг - 3

Современное пятиборье - 3

Настольный теннис - 3

Скалолазание - 2

Артистическое плавание - 2

Стрельба из лука - 2

Бадминтон - 1

Тяжелая атлетика - 1

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа.