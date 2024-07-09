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Известна окончательная заявка Украины на Олимпиаду-2024: нашу сборную будут представлять 140 спортсменов
Это антирекорд сине-желтых по количеству участников на летних Олимпийских играх
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил окончательное количество спортсменов, которые представят сборную на летних Олимпийских играх-2024 в Париже. Во время пресс-конференции он рассказал, что нашу сборную представят 140 спортсменов в 23 видах спорта. Кроме того, Украина будет дебютировать на Олимпиаде в футболе, брейкинге и скалолазании. Состав нашей сборной на Игры-2024:
- Легкая атлетика - 25
- Футбол - 18
- Прыжки в воду - 9
- Гребля (гребля на байдарках и каноэ и гребной слалом) - 9
- Борьба (вольная и греко-римская) - 9
- Художественная гимнастика - 6
- Академическая гребля - 6
- Спортивная гимнастика - 6
- Теннис - 6
- Стрельба (пулевая и стендовая) - 6
- Фехтование - 6
- Дзюдо - 5
- Велоспорт (шоссе и маунтенбайк) - 4
- Бокс - 3
- Брейкинг - 3
- Современное пятиборье - 3
- Настольный теннис - 3
- Скалолазание - 2
- Артистическое плавание - 2
- Стрельба из лука - 2
- Бадминтон - 1
- Тяжелая атлетика - 1
Напомним, что Олимпиада-2024 состоится в Париже с 26 июля по 11 августа.
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