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Вратарь Украины U-23: Надеюсь, что будем бороться за высокие места на Олимпиаде

Олимпиада

Кирилл Фесюн cыграет на Играх-2024

Вратарь Украины U-23: Надеюсь, что будем бороться за высокие места на Олимпиаде

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Вратарь "Шахтера" и олимпийской сборной Украины Кирилл Фесюн поделился ожиданиями от футбольного турнира Олимпиада-2024.

"Я надеюсь, что будем бороться за высокие места. Предчувствия хорошие. У нас не так много времени подготовиться, но если мы чего-то хотим, то должны собраться все вместе. У нас достаточно реальные шансы проявить себя.

Эмоции от вызова в сборную? Очень приятно. Представлять страну в такое время, на таких соревнованиях. Тем более это первые соревнования за время независимости. Поэтому очень рад был. Как узнал? Главный тренер ["Шахтера"] подозвал меня и сказал, что меня вызвали и отпускают. Я понимаю ситуацию в стране и хочу, чтобы мы победили.

Еще не все игроки присоединились к нам. Кроме этих спаррингов, перед нами стоит очень много задач, кропотливой работы. Мы приехали со сборов из разных команд, нам нужно поймать ритм сборной, проверить эту структуру, чтобы все ее понимали. И тогда будет результат.

Этот турнир [Мориса Ревелло] очень помог лучше друг друга понимать. Он очень повлиял, тем более мы его выиграли. У нас хорошие эмоции [от него], готовимся к Олимпийским играм.

Думаю, что нам главное - сыграться, еще лучше понимать друг друга. Результат - всегда приятно побеждать, это будут неплохие эмоции, мы будем чувствовать эмоции. Но главное хорошо подготовиться.

Мы ставим перед собой только самые высокие цели. Там уже будет видно. Надеемся, все будет хорошо", - сказал Фесюн.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Алина Ерофеева
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