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Стало известно, кто из нейтралов выступит на Олимпиаде-2024
Их не много и это прекрасно
фото из свободных источников
Международный олимпийский комитет раскрыл информацию о так называемых "нейтральных" спортсменах, которые будут участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В список вошли 16 белорусов и 15 россиян.
Борьба: Абубакар Хаслаханов (беларусь)
Тяжёлая атлетика: Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов (беларусь)
Велоспорт: Тамара Дронова, Елена Иванченко, Глеб Сирица (рф), Анна Церах (беларусь)
Гребля на байдарках: Евгений Золотой, Татьяна Климович (беларусь)
Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко (рф), Владислав Кравец, Юлия Трушкина (беларусь).
Плавание: Евгений Сомов, (рф), Алина Змушко, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай (беларусь).
Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (рф), Иван Литвинович, Виолетта Бардзиловская (беларусь).
Стрельба: Дарья Чуприс, Александра Петрова (беларусь)
Теннис: Даниил Медведев, Елена Веснина, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер (рф)
Тхэквондо: Георгий Гурциев (беларусь)
Напомним, что Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа.
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