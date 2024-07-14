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Стало известно, кто из нейтралов выступит на Олимпиаде-2024

Олимпиада
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Их не много и это прекрасно

Стало известно, кто из нейтралов выступит на Олимпиаде-2024

фото из свободных источников

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Международный олимпийский комитет раскрыл информацию о так называемых "нейтральных" спортсменах, которые будут участвовать в Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В список вошли 16 белорусов и 15 россиян.

Борьба: Абубакар Хаслаханов (беларусь)

Тяжёлая атлетика: Сюзанна Володько, Евгений Тихонцов (беларусь)

Велоспорт: Тамара Дронова, Елена Иванченко, Глеб Сирица (рф), Анна Церах (беларусь)

Гребля на байдарках: Евгений Золотой, Татьяна Климович (беларусь)

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров, Олеся Ромасенко (рф), Владислав Кравец, Юлия Трушкина (беларусь).

Плавание: Евгений Сомов, (рф), Алина Змушко, Илья Шиманович, Анастасия Шкурдай (беларусь).

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (рф), Иван Литвинович, Виолетта Бардзиловская (беларусь).

Стрельба: Дарья Чуприс, Александра Петрова (беларусь)

Теннис: Даниил Медведев, Елена Веснина, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер (рф)

Тхэквондо: Георгий Гурциев (беларусь)

Напомним, что Олимпиада-2024 состоится с 26 июля по 11 августа.

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