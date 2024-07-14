Харлан полностью готова к Олимпиаде-2024. Видео

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка полностью собрала свою спортивную сумку на Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция). Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный показал фото из подготовки к сезону 2024/2025.