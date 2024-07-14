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Харлан полностью готова к Олимпиаде-2024. Видео
Оля, удачи тебе
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка полностью собрала свою спортивную сумку на Олимпийские игры-2024 в Париже (Франция). Соответствующий пост украинка разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Пидручный
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