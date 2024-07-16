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Алькарас: Олимпийское золото в одиночном и парном разрядах? Посмотрим
В парном разряде Карлос Алькарас выступит вместе с Рафаэлем Надалем
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанец Карлос Алькарас (ATP №3) поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Париже.
"Сейчас у меня будет несколько дней отдыха в Мурсии. Нужно передохнуть и зарядиться энергией. Но через 2-3 дня я должен вернуться на корт.
Игры в Париже особенно увлекательны для меня. Посмотрим, смогу ли выиграть олимпийское золото как в одиночном, так и в парном разрядах", - сказал Алькарас.
Теннисный турнир на Олимпийских играх в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа. В парном разряде Карлос Алькарас выступит вместе с Рафаэлем Надалем.
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