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Алькарас: Олимпийское золото в одиночном и парном разрядах? Посмотрим

Олимпиада

В парном разряде Карлос Алькарас выступит вместе с Рафаэлем Надалем

Алькарас: Олимпийское золото в одиночном и парном разрядах? Посмотрим

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Испанец Карлос Алькарас (ATP №3) поделился ожиданиями от Олимпийских игр в Париже.

"Сейчас у меня будет несколько дней отдыха в Мурсии. Нужно передохнуть и зарядиться энергией. Но через 2-3 дня я должен вернуться на корт.

Игры в Париже особенно увлекательны для меня. Посмотрим, смогу ли выиграть олимпийское золото как в одиночном, так и в парном разрядах", - сказал Алькарас.

Теннисный турнир на Олимпийских играх в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа. В парном разряде Карлос Алькарас выступит вместе с Рафаэлем Надалем.

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