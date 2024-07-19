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Организаторы ОИ в Париже продали самое большое количество билетов в истории соревнования
Французская Олимпиада должна стать самой посещаемой
Getty Images/Global Images Ukraine
Глава оргкомитета сообщил о 8,6 млн проданных билетов. До этого за последние 40 лет лучшими показателями могли похвастаться американцы. На ОИ-1996 было распространено 8,3 млн билетов.
От общего количества доступно в продаже 86% билетов. С 1984-го только две страны-хозяйки опережают Францию. Речь идет о турнирах 2008 (Пекин, 96%) и 2012 (Лондон, 97%).
Среди самых дорогих билетов на ОИ – мужской баскетбол, легкая атлетика и церемонии открытия/закрытия. В этих случаях пребывание на месте событий может стоить до 980 евро.
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