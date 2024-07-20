  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Верняев показал первые фото из олимпийского Парижа
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верняев показал первые фото из олимпийского Парижа

Олимпиада
Обновлено

Удачи Олег

Верняев показал первые фото из олимпийского Парижа

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпиады-2016 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен вместе со своей командой прибыли в Париж (Франция), где 26 июля уже стартуют Олимпийские игры-2024. Наша сборная поселилась в "украинской деревне". Соответствующие снимки Олег разместил на своей официальной странице в Instagram.

Верняев показал первые фото из олимпийского Парижа - изображение 1Верняев показал первые фото из олимпийского Парижа - изображение 2

Напомним, что ранее Свитолина объявила о прекращении работы со своим тренером.

По теме
yellow-arrow
Баскетбол, футбол, и не только. MEGOGO также будет транслировать Олимпиаду
yellow-arrow
Организаторы ОИ в Париже продали самое большое количество билетов в истории соревнования
yellow-arrow
Гутцайт: Много работали, чтобы состав сборной на Олимпиаду был мощный
Олег Верняев
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости