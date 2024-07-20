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Верняев показал первые фото из олимпийского Парижа
Удачи Олег
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст, золотой и серебряный призер Олимпиады-2016 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новыми фото. Наш спортсмен вместе со своей командой прибыли в Париж (Франция), где 26 июля уже стартуют Олимпийские игры-2024. Наша сборная поселилась в "украинской деревне". Соответствующие снимки Олег разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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