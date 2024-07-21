Парвиз Насибов: Я постараюсь сделать все возможное, чтобы стать олимпийским чемпионом

Уже меньше недели осталось до долгожданной Олимпиады-2024, которая состоится в Париже. Среди большого количества наших спортсменов на этих соревнованиях, мы также увидим представителя греко-римской борьбы в категории до 67 кг Парвиза Насибова. Он является серебряным призером Олимпиады в Токио и для 25-летнего борца это уже будут вторые по счету Игры в его карьере. Парвиз перед соревнованиями рассказал журналисту UA-Футбол об ожиданиях от нынешней Олимпиады, а также поделился своим отношением к тому, что в Париже будут участвовать российской и белорусские спортсмены (они будут соревноваться под нейтральным флагом).

- Расскажи, как выглядит на этом этапе твоя подготовка к Олимпиаде?

- Моя подготовка, можно сказать, она идет достаточно давно. После Олимпиады в Токио, я уже мечтал и думал о следующих Олимпийских играх, чтобы выступить как можно лучше и чтобы подняться на ступеньку выше. Так получилось, что я на чемпионате мира остался без лицензии. Я три месяца назад, в Баку, завоевал лицензию на Игры-2024. Можно сказать, что с этого дня как появилась у меня лицензия, с тех пор моя подготовка не прекращалась. Один из самых таких важных этапов: сейчас прохожу сбор. Он начался на прошлой неделе и проходит в Конча-Заспе. До 21-го сборы, потом у меня вылет во Францию. Где-то 10 дней буду во Франции на сборах и остальное время буду находиться в Олимпийском городке, там уже буду готовиться к соревнованиям.

- Что тебе удалось улучшить с момента токийской Олимпиады и над чем тебе еще нужно поработать?

- Вы знаете, самое большое преимущество этой Олимпиады (в Париже) это то, что я стал взрослее и мудрее в борьбе и, так сказать, немного опытнее. И самый большой плюс для меня то, что я уже проходил этот путь и надеюсь, что смогу этот следующий путь пройти лучше и еще более достойно, чем было первое. Все довольно нелегко, потому что очень большое психологическое давление и я понимаю, что это Олимпийские игры, они раз в четыре года проводятся. Это самый большой такой груз ответственности и он присутствует у всех без исключения. К этим играм я уже подвожу себя, как говорят "по утоптанной тропинке легче идти". Поэтому я эту дорогу проходил и надеюсь, что то, что я делаю сейчас, я сделаю еще лучше.

- На предыдущей Олимпиаде ты получил серебро, но в интервью после проигранного финала извинялся за то, что не "золото". Через сколько времени ты понял, что и серебряная медаль для Украины - это очень и очень достойное достижение?

- Наверное, это все-таки большая эйфория была: с одной стороны, я осознавал, что я мог сделать больше, а с другой стороны, как-то грустно, потому что я понимал, что если бы это было бы в тот день, когда я вышел в финал, ну, как многие говорят, и я сам в это верю, то я мог бы выиграть у своего соперника. А вот как получилось на самом деле, так это я обрадовался тому, что я в финале, что уже есть медаль, какая-то история со мной уже есть. Осознал это, наверное, когда уже лег спать и проснулся. Проснулся где-то в четыре утра. И первое, о чем я подумал "может это сон?!". Когда спортсмены достигали таких больших результатов, они всегда говорили, что спали с медалью, чтобы проснуться и под подушку залезть, посмотреть "Может, это все-таки сон?!" И я всегда как-то смеялся, но на самом деле и сам как-то с этим столкнулся, что ложился спать. У меня медаль была под подушкой и я проснулся такой испуганный, испуганный от сна своего. Думаю, неужели до Олимпийских игр еще месяц и это всего лишь был сон? И вот просунул руку под подушку, когда я уже почувствовал, что есть, тогда я понял цену этой медали. Слава богу, и по сей день я понимаю, что это медаль. И знаете, у меня вот недавно, полтора месяца назад, родился сын. Знаете, деньги, власть - это как время, оно приходит и уходит. А то, что есть история и то, что моя фамилия останется в истории, - это для меня самое дорогое, поэтому да.

- А сейчас присутствует груз ответственности, давление перед Олимпиадой относительно ожиданий конкретного результата от самого себя и/или от окружения?

- Если относительно окружения, то я понимаю, что на меня возлагают большие надежды, потому что и мои близкие, и то, что даже аналитики спорта говорят, то я слышу эти разговоры и стараюсь не погружаться в это, что так, вот медаль завоевал, медаль и еще медаль. Это то, что слышу от людей. Я понимаю, что люди ожидают (медали) и тот, кто разбирается в борьбе, он видит то, как продолжается моя подготовка, то, как продолжаются мои последние годы соревновательной практики. А что касается себя, ну, наверное, меня больше смущает то, что другие люди говорят, потому что я стараюсь как-то не зацикливаться на этом. С одной стороны, это меня и мотивирует, а с другой стороны, ответственность увеличивается, потому что я сам от себя жду. И не то, что, например, быть в Париже третьим. На данный момент, я об этом даже не думаю, потому что этим третьим местом я сам себя не удивлю и не получу то, что я хочу получить. Поэтому в этом плане идет такая борьба с самим собой. Я не знаю, как оно все сложится, как оно все будет. Поэтому иногда с этим бывает трудно, потому что это такая борьба внутреннего эго, которое подсказывает "да, ты сможешь!" Я понимаю, что соревнования по борьбе могут быть разными по результату.

- Как раз для тех, кто особо не следит за греко-римской борьбой. Три года назад кроме тебя было очень много статусных спортсменов в твоей весовой категории и они как бы не дошли даже до полуфинала тогда. Является ли это распространенной практикой в этом виде спорта, когда на крупных международных соревнованиях фавориты могут отпасть на ранней стадии?

- То, о чем вы говорите, это я на себе почувствовал, и я видел это своими собственными глазами. То, что Олимпийские игры это совсем другие соревнования... Если есть чемпионат Европы, чемпионат мира, не каждый год проводится Олимпиада. Она происходит раз в четыре года. И весь мир, вся твоя страна 100% наблюдает за твоим выступлением. И ты понимаешь, что от одного выступления, от одного удачного выступления ты можешь изменить жизнь себе, своей семье. Да, как бы это грубо не звучало, но даже в финансовом положении мы (все спортсмены) все этим зарабатываем себе хлеб на жизнь. Поэтому это тяжело. И то, что я видел собственными глазами, как приезжают туда чемпионы, двукратный или трехкратный чемпион мира ... При том, что они имеют большое напряжение и большой груз ответственности, они не могут показать даже 30% своей борьбы, на которую они способны. Поэтому это такая большая лотерея. Знаете, там каждая страна включает все свои ресурсы, чтобы его спортсмен там добился нужного им результата. Олимпиада - это соревнование, которое уравнивает всех спортсменов, почти, можно сказать, на один год, когда сильные становятся слабее, а слабый становится сильнее. Поэтому это все зависит от того, кто как настроится, кто как перенесет на себе этот груз ответственности.

- Известно, что российские борцы не будут выступать на Олимпиаде, поскольку их федерация отказалась участвовать на этих соревнованиях. У меня вопрос будет касаться деятельности МОК: как ты относишься к тому, что россиян и белорусов допустили на эти Игры-2024, хоть и в статусе нейтральных спортсменов?

- Смотрите, вот что касается борьбы, например, у них многим спортсменам запретили бороться. Так получилось, что они вообще типа начали бойкотировать, именно российские борцы. Как я вижу со стороны, то их поведение максимально неразумное, потому что они видят, что борьба не борется, а дзюдо борется. Одни виды спорта борются, другие не борются. Как будто какой-то хаос внутри их федерации, или страны вообще в целом. Честно, я не поддерживаю то, что россияне выступают на этих Олимпийских играх. Я считаю, что им не место среди цивилизованных людей, потому что это те люди, которые живут в рабстве. Я презирал таких людей, которые не имеют собственного мнения. Поэтому я считаю, что вообще им там не место. И то, что я вижу собственными глазами на чемпионатах мира и Европы, они как изгои. Когда их видишь, то с ними мало кто здоровается. И не только украинцы, но и многие страны мира. Европейцы тоже потихоньку начинают осознавать. Я же говорю, все на них смотрят как на террористов, можно так сказать. В борьбе их точно не будет. Я знаю, что они уже полностью дали бойкот. Ни одного спортсмена (в этом виде спорта) не будет.

- А есть ли спортсмены из других стран мира, которые в этой войне поддерживают россиян. Если такие есть, то изменилось ли у них мнение относительно этого конфликта за эти два года?

- Они в социальных сетях или лично где-то об этом точно не говорят. Но я слышал нескольких спортсменов, есть такие. Я просто не хочу называть эти имена, но я знаю, что есть спортсмены, которые имели что-то общее с Россией, но представляют другие страны достаточно давно и сейчас они думают как россияне. Ну, есть такие, конечно, но их очень-очень мало. Если в процентном соотношении взять, то таких где-то 5%. А на самом деле все всё понимают: где бы мы ни были, на какие бы сборы мы ни приезжали, все как-то проявляют к нам уважение. И то, что происходит в нашей стране, мы как-то выезжаем на соревнования и демонстрируем своей борьбой нашу сильную и независимую страну.

- Спортсмены из других стран, когда приезжаешь на соревнования, они спрашивают, интересуются войной в Украине?

- Да, многие понимают и спрашивают, но они просто не осознают масштаба этой войны, потому что им этого всего не показывают. Когда ты им демонстрируешь на своем телефоне (фото, видео), и когда ты рассказываешь ситуацию, что у твоего друга или знакомого кто-то погиб, тогда они придают этому большое значение. А что касается новостей, знаете, их и обвинять не в чем, потому что они действительно этого не видят. Да, слышат, что идет какая-то война. Знаете, это как раньше мы, например, знали, что, ну, грубо говоря, я за себя (знал), что там в Сирии какая-то война идет. Меня это не коснулось и я как-то сильно не интересовался этим. А когда ты действительно погружаешься в это, то уже по-другому на это все смотришь. Поэтому то же самое о европейцах можно сказать: они знают, что идет война, но они не знают, насколько она масштабна и насколько тяжело она дается Украине, поэтому да.

- Ранее ты как-то рассказывал, что тебе предлагали сменить гражданство. Поступали ли такие предложения тебе за последний год?

- За последний год нет. Наверное, после Олимпиады (в Токио) такое было. Я думаю, многие понимают, что как-то бесполезно об этом говорить, потому что я даже это не рассматриваю (смену гражданства). Я всегда демонстрирую, что я предан и люблю страну, за которую я выступаю, в которой я живу.

- С каким настроением подходишь к предстоящей Олимпиаде в Париже?

- Я просто жду с нетерпением, когда этот день наступит и когда я смогу проявить себя. А лучшие эмоции возьмутся у меня тогда, когда я смогу реализовать свою мечту. Поэтому я в предвкушении больших целей. Этот месяц хочу провести максимально для себя комфортно, удобно и чтобы привести себя в лучшую форму к Олимпийским играм. Конечно, я живу и мечтаю о золоте, потому что я говорил, что был вторым, а ниже опускаться как-то не хочется. Я хочу большего, но в любом случае я считаю, что любой результат на Олимпийских играх, а именно медальный пьедестал, - это будет большим достижением. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы стать олимпийским чемпионом. Как говорят у меня в семье - "призеров много - чемпион один!" Поэтому постараюсь выжать максимум, чтобы порадовать всех, и прежде всего себя, золотой медалью.

- Среди остальных 15 борцов, которые будут соревноваться в Париже, есть такие, с которыми ты меньше всего боролся и не знаешь их всех сильных и слабых сторон?

- Я фактически всех знаю, если даже не на соревнованиях, то на тренировках почти со всеми, можно сказать, что боролся. Будут все 16 лучших спортсменов планеты по греко-римской борьбе в категории до 67 кг. Каждый соперник считает, что он достоин (золота Олимпийских игр), просто кто больше захочет победы, тот и выиграет.

- И напоследок вопрос. Международный олимпийский комитет всегда выступал против политических лозунгов на Играх. Понятно, что к соревнованиям в Париже будет приковано внимание со всего мира и это, как будто, является еще одной возможностью для наших спортсменов напомнить всем, что война в Украине против России продолжается. С другой стороны, МОК за такие действия может наложить санкции. Как ты относишься к этому?

- Знаете, вместо тысячи слов, я думаю лучше будет, если я смогу достичь желаемого результата и просто пробежаться по коврам Парижа с украинским флагом. Когда будет звучать гимн, то этим будет сказано лучше, чем тысячами слов.

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