Австралиец ампутирует палец, чтобы принять участие в Олимпиаде

Представитель сборной по хоккею на траве Мэтью Доусон во время тренировки сломал безымянный палец правой руки. Медики сообщили ему, что после такого повреждения есть два варианта развития событий.

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Первая опция – ждать, пока перелом заживет, но придется пропустить турнир на ОИ. Более радикальная альтернатива состоит в ампутации фаланги. Австралиец сделал выбор в пользу второго варианта после беседы с пластическим хирургом.

Команда стартует на соревнованиях матчем против Аргентины.