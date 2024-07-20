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Австралиец ампутирует палец, чтобы принять участие в Олимпиаде
Спортсмен решился на жертву ради выступления на соревнованиях
Фото - PRO SHOTS / Bart Scheulderman
Представитель сборной по хоккею на траве Мэтью Доусон во время тренировки сломал безымянный палец правой руки. Медики сообщили ему, что после такого повреждения есть два варианта развития событий.
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Первая опция – ждать, пока перелом заживет, но придется пропустить турнир на ОИ. Более радикальная альтернатива состоит в ампутации фаланги. Австралиец сделал выбор в пользу второго варианта после беседы с пластическим хирургом.
Команда стартует на соревнованиях матчем против Аргентины.
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