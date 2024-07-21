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На Олимпиаду-2024 реализовано рекордное количество билетов

Олимпиада
Обновлено

Будет грандиозное шоу

На Олимпиаду-2024 реализовано рекордное количество билетов

unn.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Спортивный директор Международного олимпийского комитета Кит Макконел рассказал об ажиотаже вокруг Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже (Франция).

Так, по словам специалиста на главные игры четырехлетия, уже продано более 8,8 миллионов билетов, и ажиотаж вокруг "тикетсов" до сих пор не спадает.

Олимпиада-2024 станет не только самым посещаемым спортивным мероприятием во Франции, но и побьет рекорд Олимпиады-1996 в Атланте (США), когда соревнование лучших спортсменов мира пришло посмотреть своими глазами 8,3 миллиона болельщиков со всего мира.

Напомним, что Игры стартуют 26 июля, а погасят олимпийский огонь 11 августа.

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