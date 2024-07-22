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Гутцайт: Надеюсь, что провокаций на Олимпиаде в Париже никаких не будет

Олимпиада
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Президент НОК высказался об участии российских спортменов

Гутцайт: Надеюсь, что провокаций на Олимпиаде в Париже никаких не будет

Мінмолодіспорту

Новина українською

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал о возможных провокациях против украинских спортсменов на Олимпийских играх.

Вы разработали рекомендации относительно возможного контакта наших атлетов с представителями страны агрессора. Считаете, что не будет провокаций?

"Если от России на Играх будет всего 15 спортсменов, то вы понимаете, что это означает - их почти нет там. Надеюсь, что провокаций вообще никаких не будет".

Но кроме спортсменов на Олимпиаде будут журналисты. От них можно ждать провокационных вопросов. Готовы ли наши спортсмены к этому?

"Наших спортсменов никто специально за руку ловить не будет. Все они взрослые люди и хорошо понимают, с кем общаться, с кем нет. К тому же, вся наша молодежь владеет английским".

- Скажите, запланированы ли уже какие-то мероприятия в нашей Олимпийской деревне?

- Там, в Париже, у нас будет открыт Олимпийский украинский дом - Volia Space, где каждый день будут проходить какие-то мероприятия в поддержку Украины, чтобы была огласка о том, что происходит в нашем государстве. Будет фотовыставка тех спортсменов и тренеров, которые погибли во время войны. Фотовыставка разбомбленной нашей инфраструктуры. Все это делаем для того, чтобы все СМИ, и присутствующие там люди увидели, что происходит сейчас в нашей стране. То есть у нас есть возможность обо всем этом им напомнить.

Напомним, что от Украины на Играх в Париже будет 140 атлетов, которые будут соревноваться по 23 видам спорта.

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Источник:
Sport-express.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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