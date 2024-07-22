Гутцайт: Во многих других странах спортсмены не получают такие призовые, как получают украинские атлеты

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал о призовых, которые получат наши спортсмены за каждую медаль.

- Вы уже озвучили премиальные за каждую медаль Олимпиады. Почему они не увеличены по сравнению с Олимпиадой в Токио?

- Действительно, премиальные остались такими, как были в Токио. 125 тысяч долларов за золото, 100 - за серебро, и 80 - за бронзу. Это не маленькие средства. Нужно понимать, что наша страна находится в состоянии войны, а во время войны - это особенно большие средства. Если у нас, дай Бог, будут спортсмены с золотыми наградами, то они получат 125 тысяч долларов премиальных плюс президентская стипендия. Знаете, это существенная поддержка для каждого спортсмена.

- А по сравнению с премиальными в других странах какой мы имеем вид?

- Честно говоря, я не интересовался вопросом, какие премиальные за олимпийские награды в других странах. Но мы всегда входили в одну из небольших групп стран, где спортсмены реально получают призовые средства. Во многих других странах спортсмены не получают такие призовые, как получают украинские атлеты.

- Вы сказали еще о президентской стипендии. Какая она по размеру?

- Точно не скажу. Наверное, может быть в районе 50-60 тысяч гривен каждый месяц. Это хорошие деньги.

- Украинцы будут выступать в 26 из 32 дисциплин из 32. В каких не дотянули?

- Не дотянули в игровых. Футбол — это единственный игровой вид спорта, в котором будет представлена наша страна. В баскетболе, волейболе, и гандболе у нас на Играх команд нет. Отмечу то, что мы впервые выступаем в футболе, а также в брейкинге.