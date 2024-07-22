Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гутцайт: Во многих других странах спортсмены не получают такие призовые, как получают украинские атлеты
Президент НОК рассказал о призовых украинских атлетов
Фото: Вадим Гутцайт
Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал о призовых, которые получат наши спортсмены за каждую медаль.
- Вы уже озвучили премиальные за каждую медаль Олимпиады. Почему они не увеличены по сравнению с Олимпиадой в Токио?
- Действительно, премиальные остались такими, как были в Токио. 125 тысяч долларов за золото, 100 - за серебро, и 80 - за бронзу. Это не маленькие средства. Нужно понимать, что наша страна находится в состоянии войны, а во время войны - это особенно большие средства. Если у нас, дай Бог, будут спортсмены с золотыми наградами, то они получат 125 тысяч долларов премиальных плюс президентская стипендия. Знаете, это существенная поддержка для каждого спортсмена.
- А по сравнению с премиальными в других странах какой мы имеем вид?
- Честно говоря, я не интересовался вопросом, какие премиальные за олимпийские награды в других странах. Но мы всегда входили в одну из небольших групп стран, где спортсмены реально получают призовые средства. Во многих других странах спортсмены не получают такие призовые, как получают украинские атлеты.
- Вы сказали еще о президентской стипендии. Какая она по размеру?
- Точно не скажу. Наверное, может быть в районе 50-60 тысяч гривен каждый месяц. Это хорошие деньги.
- Украинцы будут выступать в 26 из 32 дисциплин из 32. В каких не дотянули?
- Не дотянули в игровых. Футбол — это единственный игровой вид спорта, в котором будет представлена наша страна. В баскетболе, волейболе, и гандболе у нас на Играх команд нет. Отмечу то, что мы впервые выступаем в футболе, а также в брейкинге.
Популярное сейчас
- Сегодня Динамо узнает имя следующего потенциального еврокубкового соперника. Это будет либо в Лиге чемпионов, либо в Лиге Европы
- Сборная Украины вышла ½ Евро U19 в четвертый раз. Финал был всего один
- Украина U-19 сыграет в полуфинале Евро-2024, новый контракт Забарного, ценник на Лунина. Главные новости за 21 июля
- Баскетбол, футбол, и не только. MEGOGO также будет транслировать Олимпиаду
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Первый еврокубковый соперник для Кривбасса. Все нюансы жеребьевки третьего квалификационного раунда ЛЕ