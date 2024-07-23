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Тадей Погачар не примет участия на Олимпиаде-2024

Олимпиада

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Олимпийский комитет Словении

Тадей Погачар не примет участия на Олимпиаде-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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На днях Тадей Погачар выиграл самую престижную велобагатоденку - "Тур де Франс". Уже на этой неделе стартуют Олимпийские игры в Париже и 25-летний спортсмен должен был принять участие в шоссейной гонке 3 августа.

Впрочем, словенец отказался от участия от этих соревнований из-за "чрезвычайной усталости". Тадей Погачар за последние два месяца принял участие в двух гранд-турах, где триумфовал в генеральной классификации: кроме "Большой петли", спортсмен также победил на "Джиро д'Италия".

Добавим, что словенец стал первым гонщиком, выигравшим две крупнейшие велогонки в одном году со времён Марко Пантани в 1998 году. Тогда итальянец также триумфовал на "Джиро" и "Тур де Франс".

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велоспорт Олимпиада-2024 Тадей Погачар
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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