Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
МОК исключил IBA из списка признанных
Олимпиада – все
фото из свободных источников
Международная боксерская ассоциация (IBA) исключена из списка признанных в МОК организаций. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
В Париже состоялась Сессия Международного олимпийского комитета, на которой единогласно было принято решение об исключении IBA из числа признанных организаций.
- Меньше 30 секунд на пост, меньше 20 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football
Полномочия IBA были прекращены еще в 2019 году, а летом прошлого года МОК исключил IBA из своего состава.
Напомним, что руководителем IBA является россиянин Умар Кремлев.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Динамо - Партизан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине
- Ирак U-23 - Украина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Ирак U-23 – Украина U-23. Анонс и прогноз матча олимпийского турнира на 24.07.2024
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн