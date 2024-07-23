МОК исключил IBA из списка признанных

Международная боксерская ассоциация (IBA) исключена из списка признанных в МОК организаций. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В Париже состоялась Сессия Международного олимпийского комитета, на которой единогласно было принято решение об исключении IBA из числа признанных организаций.

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Полномочия IBA были прекращены еще в 2019 году, а летом прошлого года МОК исключил IBA из своего состава.

Напомним, что руководителем IBA является россиянин Умар Кремлев.