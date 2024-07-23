Олимпиада
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Саудовская Аравия примет первые в истории Олимпийские киберспортивные игры
Они состоятся в 2025 году
Международный олимпийский комитет поддержал кандидатуру Саудовской Аравии как страны, которая в 2025 году примет Олимпийские киберспортивные игры.
Отметим, что соревнования подобного рода провидятся впервые, а сами игры были учреждены всего месяц назад.
В каком городе конкретно состоятся игры пока неизвестно, также определяются даты их проведения. Планируется, что в дальнейшем игры будут проходить 1 раз в два года.
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