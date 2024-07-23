Саудовская Аравия примет первые в истории Олимпийские киберспортивные игры

Международный олимпийский комитет поддержал кандидатуру Саудовской Аравии как страны, которая в 2025 году примет Олимпийские киберспортивные игры.

Отметим, что соревнования подобного рода провидятся впервые, а сами игры были учреждены всего месяц назад.

В каком городе конкретно состоятся игры пока неизвестно, также определяются даты их проведения. Планируется, что в дальнейшем игры будут проходить 1 раз в два года.