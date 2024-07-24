Первый тест для Руслана Ротаня. Расписание трансляций Олимпиады-2024 на среду, 24 июля

Несмотря на то, что до официального открытия Олимпийских игр-2024 осталось два дня, уже сегодня начинают свои соревнования мужчины по футболу и регби-7.

Свой первый матч на турнире по футболу, в частности, сыграет и мужская сборная Украины - ее соперником будет команда Ирака. Всего восемь поединков, то есть все команды, сыграют в первом туре.

Суспільне мовлення - эксклюзивный транслятор Олимпиады-2024 в Украине. Смотрите трансляции соревнований в прямом эфире на телеканале и на сайте Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Расписание трансляций Олимпиады-2024 (среда, 24 июля) на Суспільне Спорт:

16:00. Аргентина - Марокко (телеканал и сайт Суспільне Спорт)

16:00. Узбекистан - Испания (сайт Суспільне Спорт)

18:00. Гвинея - Новая Зеландия (сайт Суспільне Спорт)

18:00. Египет - Доминиканская Республика (сайт Суспільне Спорт)

20:00. Ирак - Украина (телеканал и сайт Суспільне Спорт, местные телеканалы Суспільного, Радио Проминь)

20:00. Япония - Парагвай (сайт Суспільне Спорт)

22:00. Франция - США (сайт Суспільне Спорт)

22:00. Мали - Израиль (сайт Суспільне Спорт)

Трансляция матча Ирак - Украина

Предматчевая студия начнется в 19:15 - с эксклюзивными включениями из Парижа и Лиона. Также сразу после игры - в 22:00 - смотрите послематчевую студию с эксклюзивными комментариями футболистов и тренеров из Лиона.