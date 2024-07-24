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Сергей Бубка и рэпер Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпиады-2024

Олимпиада

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на мэра Парижа Матье Анотена

Сергей Бубка и рэпер Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпиады-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легенда украинской легкой атлетики Сергей Бубка и рэпер Снуп Догг будут одними из факелоносцев в день открытия Олимпиады-2024 в Париже. В пятницу, 26 июля, экс-президент НОК и американский исполнитель пронесут пламя по улицам Сен-Дени, северного пригорода Парижа, где расположены Олимпийский стадион и Центр водных видов спорта. Кроме Сергея Бубки и Снуп Догга, также олимпийский огонь будут нести французская актриса Летиция Каста и французский рэпер MC Solaar.

В 1996 году украинский легкоатлет стал первым в истории независимой Украины знаменосцем на летних Играх. В 2006-2022 гг. Сергей Бубка регулярно участвовал в церемониях открытия Олимпиады как президент Национального олимпийского комитета. Что касается Снуп Догга, то он начнет работу на Играх-2024 как корреспондент американского телеканала NBC. 52-летний рэпер уже имеет подобный опыт, ведь работал на Олимпиаде в Токио в качестве корреспондента.

Напомним, что Олимпиада-2024 пройдет во Франции с 26 июля по 11 августа. Украину на этих Играх представят 140 спортсменов.

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Сергей Бубка Олимпиада-2024
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Источник:
France 24
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
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Консул (Звягель )
24.07.2024 в 12:31
А де зараз Бубка ?
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Комментарии 1
Консул (Звягель )
24.07.2024 в 12:31
А де зараз Бубка ?
Ответить
0
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