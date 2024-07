Сергей Бубка и рэпер Снуп Догг пронесут олимпийский огонь перед церемонией открытия Олимпиады-2024

Легенда украинской легкой атлетики Сергей Бубка и рэпер Снуп Догг будут одними из факелоносцев в день открытия Олимпиады-2024 в Париже. В пятницу, 26 июля, экс-президент НОК и американский исполнитель пронесут пламя по улицам Сен-Дени, северного пригорода Парижа, где расположены Олимпийский стадион и Центр водных видов спорта. Кроме Сергея Бубки и Снуп Догга, также олимпийский огонь будут нести французская актриса Летиция Каста и французский рэпер MC Solaar.

В 1996 году украинский легкоатлет стал первым в истории независимой Украины знаменосцем на летних Играх. В 2006-2022 гг. Сергей Бубка регулярно участвовал в церемониях открытия Олимпиады как президент Национального олимпийского комитета. Что касается Снуп Догга, то он начнет работу на Играх-2024 как корреспондент американского телеканала NBC. 52-летний рэпер уже имеет подобный опыт, ведь работал на Олимпиаде в Токио в качестве корреспондента.

