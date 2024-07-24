Российских провокаций на Олимпиаде не избежать: в каких видах спорта встретятся украинцы и россияне



Уже послезавтра начнется главное спортивное событие этого года – Олимпиада-2024. Но для украинских фанатов старт Олимпийских Игр в Париже вызывает довольно неоднозначные эмоции. Связано это, само собой, с разрешением некоторым россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом, хотя были надежды на полный бан. Такой расклад оставил после себя сразу несколько интриг: Как будут проходить встречи между украинскими и российскими спортсменами? Как МОК попытается предотвратить провокации в таких противостояниях? Какова вообще вероятность того, что подобные встречи состоятся и в каких видах спорта? С этими вопросами мы и попробуем сегодня разобраться.

Новая олимпийская этика – без рукопожатий с террористами

Перед началом соревнований Олимпийский комитет Украины официально объявил, что наши спортсмены не будут пожимать руки российским и белорусским оппонентам на Играх в Париже даже несмотря на то, что это предусмотрено правилами соревнований и необходимостью придерживаться официального протокола. Позже стало известно, что на игнор российских и белорусских атлетов даже получено официальное разрешение МОК.

"Мы договорились с международными федерациями, где необходимо во время встречи приветствовать, а также после матча приветствовать, что мы не приветствуем друг друга, не жмем руку", – сказал президент НОК Вадим Гутцайт. Глава ведомства также добавил, что такие меры приняты не только из-за этического и морального аспекта, но и для того, чтобы избежать провокаций против наших спортсменов.

Однако полностью избежать контактов с "нейтральными" атлетами будет почти невозможно. Мы, как минимум, не можем исключать случайных встреч в Олимпийской деревне. Именно поэтому и неудивительно, что в апреле этого года были опубликованы рекомендации спортсменам из сборной Украины.

Утвержденные рекомендации для украинских сборников состоят из восьми пунктов. Согласно им, в Париже "сине-желтым" советуют:

воздерживаться от прямых контактов с представителями стран-агрессорок;

информировать высшее должностное лицо и руководство делегации о попытках провокационных действий со стороны "нейтральных" спортсменов;

не участвовать в любом общении (в частности, в соцсетях), не делиться и не реагировать на контент "нейтральных" спортсменов, не публиковать совместные фото и видеоматериалы;

соблюдать "минимальные требования" относительно правил участия в соревнованиях наряду с представителями РФ и Беларуси;

во время и вне церемоний награждения держаться на расстоянии от представителей России и Беларуси, а также воздерживаться от совместных фото и видео;

воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах, интервью и других рекламных мероприятиях вместе с представителями России и Беларуси;

фиксировать нарушения условий допуска "нейтральных" спортсменов к Олимпиаде и сообщать о них высшему должностному лицу и руководству делегации;

если спортсмены являются сотрудниками Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, других военных формирований – также придерживаться рекомендаций соответствующих органов.

– также придерживаться рекомендаций соответствующих органов.

Провокации – норма для российского спорта

Все выше описанные рекомендации касаются контактов не только со спортсменами России и Беларуси, но и в целом с лицами, которые поддерживают вооруженную агрессию против Украины и могут использовать полученные материалы в целях пропаганды. Подобная история в свое время произошло на Играх-2020 (в Токио), когда в громкий скандал попала прыгунья в высоту Ярослава Магучих. Тогда украинка на эмоциях (после завоевания бронзы) обняла россиянку Марию Ласицкене. Усугубил ситуацию и тот факт, что, как оказалось позже, Ласицкене является капитаном Вооруженных сил России. А в 2018 году была доверенным лицом Владимира Путина во время выборов на пост президента России.

Не трудно догадаться, что россияне сполна использовали эту ситуацию. Пропагандистская машина сразу же начала разгонять нарративы о "дружбе между братскими народами, которые рассорили политики". Совместное фото Магучих и Ласицкене тогда появлялось в российских СМИ даже чаще, чем новости о победах, которые получали их спортсмены на тех ОИ.

Не трудно догадаться, что представители РФ и на этот раз выступили с дерзкими заявлениями, отметив, что украинцам "снова идут навстречу", а отказ от рукопожатий был назван "политической прихотью, нарушающей все спортивные традиции".

Учитывая подобную реакцию, нашим спортсменам нужно быть готовыми к очередным попыткам провокаций как во время соревнований, так и в Олимпийской деревне.

Игнорировать российских соперниц начали наши теннисистки, а Харлан довершила тренд

После полномасштабного вторжения России в Украину самые громкие конфликты между спортсменами происходили в женском теннисе. Это во многом было вызвано тем, что теннисные ассоциации – одни из самых лояльных к российским и белорусским атлетам. К тому же в первой сотне рейтинга WTA сейчас находится много представительниц как от этих двух стран, так и от Украины. Поэтому избежать острых и принципиальных противостояний было невозможно.

Сначала такое поведение вызвало настоящий шок у болельщиков, ведь отказ от послематчевого рукопожатия в теннисе – это очень нетипичная ситуация и считается неджентльменским жестом в джентльменском виде спорта.

На некоторых турнирах наших девушек освистывали отдельные фанаты, которые не правильно разобрались в ситуации. Это приводило к бурным реакциям украинок, которые были вынуждены на пресс-конференциях объяснять важность своей позиции. Позже на некоторых соревнованиях, чтобы предупредить болельщиков, даже начали делать объявления о том, что рукопожатия после игры не будет.

Правда, в теннисе отменить этот ритуал было достаточно легко, ведь он не прописан в официальных правилах. Чего не скажешь о фехтовании, где спортсмены обязаны благодарить соперника за поединок. И когда на чемпионате мира 2023 года титулованная украинская саблистка Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову, но отказалась от рукопожатия, то разразился один из самых острых спортивных скандалов последних лет.

Сначала Харлан вообще была дисквалифицирована за свою принципиальность. Настоящий абсурд: Ольге засчитали техническое поражение даже несмотря на тот факт, что брат Смирновой на тот момент служил в российский армии. Действительно, а почему же Харлан отказалась от ритуала, который должен проявлять уважение к сопернице?

Однако, стоит отметить, что под давлением международного сообщества и главы МОК Томаса Баха наказание было отменено, а украинка получила персональную квоту на Олимпиаду-2024.



К Олимпийским Играм допущены только 15 россиян

Украинцы ждали недопуска абсолютно всех спортсменов из России, но, хоть этого и не произошло, заявка от РФ на эти Игры выглядит очень скромно.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян на ОИ в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий: В Олимпиаде смогут принять участие только представители индивидуальных видов спорта. Тот или иной атлет не может быть связан с органами нацбезопасности (минус представители спортивных клубов "ЦСКА" и "Динамо") и замечен в поддержке действующего режима в своей стране.

На соответствие необходимым критериям россиян проверяла специальная комиссия МОК, состоявшая из трех человек. Как результат – только 15 российских атлетов выступят в Париже.



В каких видах спорта возможно украинско-российское противостояние?



Гребля на каноэ, мужчины, 1000 метров: Павел Алтухов (Украина), Захар Петров (Россия)

Гребля на каноэ, женщины, 200 метров: Людмила Лузан (Украина), Олеся Ромасенко (Россия)

Велошоссе, мужчины: Анатолий Будяк (Украина), Глеб Сырица (Россия)

Велошоссе, женщины: Юлия Бирюкова (Украина), Тамара Дронова, Алена Иванченко (обе – Россия)

– Россия) Теннис, женщины, одиночный разряд: Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина (все – Украина), Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер (все – Россия)

– Украина), Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер (все – Россия) Теннис, женщины, парный разряд: Марта Костюк/Даяна Ястремская, Людмила Киченок/Надя Киченок (все - Украина), Екатерина Александрова/Елена Веснина, Мирра Андреева/Диана Шнайдер (все – Россия)

В общем, благодаря тщательному отбору и большому количеству отказов спортсменам из РФ, МОК сумел снизить вероятность прямой встречи россиян и украинцев в Париже почти до минимума. Вероятно, именно теннис станет местом единственных прямых противостояний и, возможно, конфликтных ситуаций.

Впрочем, стоит добавить, что "бывших" россиян, которые в разное время и по разным причинам сменили гражданство, на Играх будет немало – 66 человек.

Встречи мусульманских и израильских спортсменов – еще одна пороховая бочка

Не менее напряженной выглядит и ситуация с противостоянием израильтян и представителей арабских стран и Ирана. Так, например, на прошлой Олимпиаде алжирский дзюдоист Фетхи Нурин снялся с турнира, узнав, что во втором круге может попасть на израильтянина Тохара Бутбула. Международная федерация дзюдо тогда показала, что будет жестко бороться с подобными случаями, дисквалифицировав алжирца аж на 10 лет. Справедливости ради стоит сказать, что тогда алжирец еще и наговорил много оскорбительных вещей в комментариях для СМИ.

Нечто подобное мы можем увидеть и в Париже. В Дзюдо (категория до 81 кг) в мужском разряде заявлены палестинец Фарес Бадави и израильтянин Саги Муки, которых, вероятно, будут разводить во время жеребьевки вплоть до финала. В плавании (на 100 метрах спиной) бассейн могут разделить израильтянин Адам Мараана и палестинец Язан Аль-Баваб, а на 200 метрах комплексом могут пересечься этническая палестинка из США Валери Тарази и израильтянки Анастасия Горбенко и Леа Полонски.

Не менее горячими могут стать встречи Израиля с Ираном. Друг против друга представители двух этих стран могут выйти в стрельбе из лука и тхэквондо.

Но не стоит забывать, что практически во всех категориях и дисциплинах, где есть израильские представители единоборств, заявлены и спортсмены из мусульманского мира, что также может привести к потенциальному конфликту.

