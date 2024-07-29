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Япония вышла в лидеры. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
За 329 комплектов наград соревнуются 10714 спортсменов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26 июля в Париже начались XXXIII Олимпийские игры. 10714 спортсменов, представляющих 206 наций, разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.
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Украина на Олимпийских играх-2024 будет представлена 140 спортсменами в 23 видах спорта.
Общий медальный зачет на 28 июля
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Япония
|4
|2
|1
|7
|2
|Австралия
|4
|2
|0
|6
|3
|США
|3
|6
|3
|12
|4
|Франция
|3
|3
|2
|8
|5
|Юж. Корея
|3
|2
|1
|6
|6
|Китай
|3
|1
|2
|6
|7
|Италия
|1
|2
|3
|6
|8
|Казахстан
|1
|0
|2
|3
|9
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|10
|Германия
|1
|0
|0
|1
|10
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|10
|Гонконг
|1
|0
|0
|1
|13
|Великобритания
|0
|2
|2
|4
|14
|Бразилия
|0
|1
|2
|3
|15
|Канада
|0
|1
|1
|2
|16
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|16
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|16
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|16
|Косово
|0
|1
|0
|1
|16
|Польша
|0
|1
|0
|1
|21
|Швеция
|0
|0
|2
|2
|22
|Испания
|0
|0
|1
|1
|22
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|22
|ЮАР
|0
|0
|1
|1
|22
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|22
|Молдова
|0
|0
|1
|1
|22
|Индия
|0
|0
|1
|1
|22
|Египет
|0
|0
|1
|1
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oda1979 (Запорожье)
29.07.2024 в 09:21
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