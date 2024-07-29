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Япония вышла в лидеры. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет

Олимпиада
Обновлено

За 329 комплектов наград соревнуются 10714 спортсменов

Япония вышла в лидеры. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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26 июля в Париже начались XXXIII Олимпийские игры. 10714 спортсменов, представляющих 206 наций, разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

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Украина на Олимпийских играх-2024 будет представлена 140 спортсменами в 23 видах спорта.

Общий медальный зачет на 28 июля

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Япония 4 2 1 7
2 Австралия 4 2 0 6
3 США 3 6 3 12
4 Франция 3 3 2 8
5 Юж. Корея 3 2 1 6
6 Китай 3 1 2 6
7 Италия 1 2 3 6
8 Казахстан 1 0 2 3
9 Бельгия 1 0 1 2
10 Германия 1 0 0 1
10 Узбекистан 1 0 0 1
10 Гонконг 1 0 0 1
13 Великобритания 0 2 2 4
14 Бразилия 0 1 2 3
15 Канада 0 1 1 2
16 Фиджи 0 1 0 1
16 Монголия 0 1 0 1
16 Тунис 0 1 0 1
16 Косово 0 1 0 1
16 Польша 0 1 0 1
21 Швеция 0 0 2 2
22 Испания 0 0 1 1
22 Венгрия 0 0 1 1
22 ЮАР 0 0 1 1
22 Мексика 0 0 1 1
22 Молдова 0 0 1 1
22 Индия 0 0 1 1
22 Египет 0 0 1 1
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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
29.07.2024 в 09:21
Ну пару золотых Украина думаю возьмет.Надежда на Магучих
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Комментарии 5
oda1979 (Запорожье)
29.07.2024 в 09:21
Ну пару золотых Украина думаю возьмет.Надежда на Магучих
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0
0
alex.belogubko (одесса)
29.07.2024 в 02:01
где УКРАИНА
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.07.2024 в 03:23
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Hate_Hate (Ukraine )
29.07.2024 в 07:55
Декомунизация прошла успешно, все наследие совка уничтожено. А нет, ещё хрущёвки осталось снести
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Morphyk7 (Черновцы)
29.07.2024 в 07:58
На своём привычном месте
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