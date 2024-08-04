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США вырвались в лидеры, Украина - в первой двадцатке. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
За 329 комплектов наград соревнуются 10714 спортсменов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26 июля в Париже начались XXXIII Олимпийские игры. 10714 спортсменов, представляющих 206 наций, разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.
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Украина на Олимпийских играх-2024 будет представлена 140 спортсменами в 23 видах спорта.
Большая часть Олимпиады-2024 позади. За первое место в медальном зачете традиционно ведут борьбу представители США и Китая. Четвертое августа на первом месте завершили американцы. У двух спортивных гигантов по 19 золотых медалей, но США имеют преимущество в серебре – 26 против 15. Всего американцы добыли уже 71 медаль, это больше всех. На третьем месте остаются хозяева турнира. Франция завоевала 44 медали, из них 12 – золотые.
Благодаря трем добытым медалям в воскресенье (золото и две бронзы) Украина поднялась на 17 место в общем зачете.
Общий медальный зачет на 4 августа
|№
|Страна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|США
|19
|26
|26
|71
|2
|Китай
|19
|15
|23
|61
|3
|Франция
|12
|14
|18
|44
|4
|Австралия
|12
|11
|8
|31
|5
|Великобритания
|10
|12
|15
|37
|6
|Южная Корея
|10
|7
|7
|24
|7
|Япония
|9
|5
|10
|24
|8
|Италия
|7
|10
|5
|22
|9
|Нидерланды
|6
|5
|4
|15
|10
|Германия
|5
|5
|2
|12
|11
|Канада
|5
|4
|8
|17
|12
|Венгрия
|3
|3
|2
|8
|13
|Румыния
|3
|3
|1
|7
|14
|Ирландия
|3
|0
|3
|6
|15
|Новая Зеландия
|2
|4
|1
|7
|16
|Швеция
|2
|3
|2
|7
|17
|Украина
|2
|1
|3
|6
|18
|Хорватия
|2
|1
|1
|4
|19
|Бельгия
|2
|0
|3
|5
|20
|Гонконг
|2
|0
|2
|4
|21
|Азербайджан
|2
|0
|0
|2
|21
|Филиппины
|2
|0
|0
|2
|21
|Сербия
|2
|0
|0
|0
|24
|Бразилия
|1
|4
|5
|10
|25
|Израиль
|1
|4
|1
|6
|26
|Испания
|1
|2
|5
|8
|27
|Грузия
|1
|2
|1
|4
|22
|Швейцария
|1
|1
|4
|6
|29
|Казахстан
|1
|1
|2
|4
|29
|ЮАР
|1
|1
|2
|4
|31
|Китайский Тайбэй
|1
|0
|2
|3
|31
|Узбекистан
|1
|0
|2
|3
|33
|Чехия
|1
|0
|1
|2
|33
|Гватемала
|1
|0
|1
|2
|35
|Алжир
|1
|0
|0
|1
|35
|Аргентина
|1
|0
|0
|1
|35
|Доминика
|1
|0
|0
|1
|35
|Эквадор
|1
|0
|0
|1
|35
|Сент-Люсия
|1
|0
|0
|1
|35
|Норвегия
|1
|0
|0
|1
|35
|Словения
|1
|0
|0
|1
|35
|Уганда
|1
|0
|0
|1
|44
|Ямайка
|0
|2
|1
|3
|44
|Мексика
|0
|2
|1
|3
|44
|КНДР
|0
|2
|1
|3
|47
|Греция
|0
|1
|4
|5
|48
|Польша
|0
|1
|3
|4
|49
|Косово
|0
|1
|1
|2
|49
|Турция
|0
|1
|1
|2
|51
|Арменя
|0
|1
|0
|1
|51
|Дания
|0
|1
|0
|1
|51
|Ефиопия
|0
|1
|0
|1
|51
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|51
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|51
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|57
|Індия
|0
|0
|3
|3
|57
|Таджикистан
|0
|0
|3
|3
|59
|Доминиканская р.
|0
|0
|2
|2
|59
|Молдова
|0
|0
|2
|2
|61
|Австрия
|0
|0
|1
|1
|61
|Кабо-Верде
|0
|0
|1
|1
|61
|Египет
|0
|0
|1
|1
|61
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|61
|Индонезия
|0
|0
|1
|1
|61
|Литва
|0
|0
|1
|1
|61
|Малайзия
|0
|0
|1
|1
|61
|Португалия
|0
|0
|1
|1
|61
|Словакия
|0
|0
|1
|1
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