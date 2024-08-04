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США вырвались в лидеры, Украина - в первой двадцатке. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет

Олимпиада

За 329 комплектов наград соревнуются 10714 спортсменов

США вырвались в лидеры, Украина - в первой двадцатке. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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26 июля в Париже начались XXXIII Олимпийские игры. 10714 спортсменов, представляющих 206 наций, разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

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Украина на Олимпийских играх-2024 будет представлена 140 спортсменами в 23 видах спорта.

Большая часть Олимпиады-2024 позади. За первое место в медальном зачете традиционно ведут борьбу представители США и Китая. Четвертое августа на первом месте завершили американцы. У двух спортивных гигантов по 19 золотых медалей, но США имеют преимущество в серебре – 26 против 15. Всего американцы добыли уже 71 медаль, это больше всех. На третьем месте остаются хозяева турнира. Франция завоевала 44 медали, из них 12 – золотые.

Благодаря трем добытым медалям в воскресенье (золото и две бронзы) Украина поднялась на 17 место в общем зачете.

Общий медальный зачет на 4 августа

Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 США 19 26 26 71
2 Китай 19 15 23 61
3 Франция 12 14 18 44
4 Австралия 12 11 8 31
5 Великобритания 10 12 15 37
6 Южная Корея 10 7 7 24
7 Япония 9 5 10 24
8 Италия 7 10 5 22
9 Нидерланды 6 5 4 15
10 Германия 5 5 2 12
11 Канада 5 4 8 17
12 Венгрия 3 3 2 8
13 Румыния 3 3 1 7
14 Ирландия 3 0 3 6
15 Новая Зеландия 2 4 1 7
16 Швеция 2 3 2 7
17 Украина 2 1 3 6
18 Хорватия 2 1 1 4
19 Бельгия 2 0 3 5
20 Гонконг 2 0 2 4
21 Азербайджан 2 0 0 2
21 Филиппины 2 0 0 2
21 Сербия 2 0 0 0
24 Бразилия 1 4 5 10
25 Израиль 1 4 1 6
26 Испания 1 2 5 8
27 Грузия 1 2 1 4
22 Швейцария 1 1 4 6
29 Казахстан 1 1 2 4
29 ЮАР 1 1 2 4
31 Китайский Тайбэй 1 0 2 3
31 Узбекистан 1 0 2 3
33 Чехия 1 0 1 2
33 Гватемала 1 0 1 2
35 Алжир 1 0 0 1
35 Аргентина 1 0 0 1
35 Доминика 1 0 0 1
35 Эквадор 1 0 0 1
35 Сент-Люсия 1 0 0 1
35 Норвегия 1 0 0 1
35 Словения 1 0 0 1
35 Уганда 1 0 0 1
44 Ямайка 0 2 1 3
44 Мексика 0 2 1 3
44 КНДР 0 2 1 3
47 Греция 0 1 4 5
48 Польша 0 1 3 4
49 Косово 0 1 1 2
49 Турция 0 1 1 2
51 Арменя 0 1 0 1
51 Дания 0 1 0 1
51 Ефиопия 0 1 0 1
51 Фиджи 0 1 0 1
51 Монголия 0 1 0 1
51 Тунис 0 1 0 1
57 Індия 0 0 3 3
57 Таджикистан 0 0 3 3
59 Доминиканская р. 0 0 2 2
59 Молдова 0 0 2 2
61 Австрия 0 0 1 1
61 Кабо-Верде 0 0 1 1
61 Египет 0 0 1 1
61 Гренада 0 0 1 1
61 Индонезия 0 0 1 1
61 Литва 0 0 1 1
61 Малайзия 0 0 1 1
61 Португалия 0 0 1 1
61 Словакия 0 0 1 1
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1 голосов
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
31.07.2024 в 17:24
Та половині країн навіть одна бронза нездійсненна мрія... На олімпіаді виступають представники понад двохсот країн! А хтось "Україна на дні рейтингу"
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2
0
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Комментарии 16
avatar
Spokoyno (Київ)
31.07.2024 в 17:24
Та половині країн навіть одна бронза нездійсненна мрія... На олімпіаді виступають представники понад двохсот країн! А хтось "Україна на дні рейтингу"
Ответить
2
0
alex.belogubko (одесса)
30.07.2024 в 11:26
стыдно за Украину--кого вы набрали клоуны
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2
7
terber (ternopil)
30.07.2024 в 14:25
ти сам клоун дол/бо/йоб ,мало тобі ракети чи шахеди на голову падають
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4
1
avatar
Вarcelinius
31.07.2024 в 03:15
у тебя все дома?
 
0
5
same tak(Україна)
31.07.2024 в 01:01
тебя долб....ба не взяли
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4
1
tekutiev (донецк,Украина)
01.08.2024 в 08:43
клоун это ты. ......со своим нытьём
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3
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.08.2024 в 11:50
Осел у прірву лізе. Погонич - за хвоста ! - Куди ж ото ти прешся ?- Упрямого пита. Осел зі шкури пнеться, Над прірвою повис. Погонич не пускає: - Назад, бодай ти скис ! А потім спересердя Штовхнув осла того: - По-твоєму хай буде!- І відпустив його. Між добрими і злими В Одесі, подібні типи є: Хоч бий його по лобі, Він гнутиме своє.
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0
0
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жажа_the_best (Харьков)
30.07.2024 в 04:18
После победы Ротаня и его банды Украина попадет в десятку лучших стран на Олимпиаде! Вот увидите!
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0
5
tekutiev (донецк,Украина)
01.08.2024 в 08:44
ротань уже победил долб.....б
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1
0
oda1979 (Запорожье)
29.07.2024 в 09:21
Ну пару золотых Украина думаю возьмет.Надежда на Магучих
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6
3
alex.belogubko (одесса)
29.07.2024 в 02:01
где УКРАИНА
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1
5
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.07.2024 в 03:23
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3
5
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.07.2024 в 04:16
сдохни пи*дар!
 
3
3
Hate_Hate (Ukraine )
29.07.2024 в 07:55
Декомунизация прошла успешно, все наследие совка уничтожено. А нет, ещё хрущёвки осталось снести
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2
7
Morphyk7 (Черновцы)
29.07.2024 в 07:58
На своём привычном месте
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3
5
terber (ternopil)
30.07.2024 в 14:27
ждун де твоя мокшандія
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5
2

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