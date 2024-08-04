США вырвались в лидеры, Украина - в первой двадцатке. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет

26 июля в Париже начались XXXIII Олимпийские игры. 10714 спортсменов, представляющих 206 наций, разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

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Украина на Олимпийских играх-2024 будет представлена 140 спортсменами в 23 видах спорта.

Большая часть Олимпиады-2024 позади. За первое место в медальном зачете традиционно ведут борьбу представители США и Китая. Четвертое августа на первом месте завершили американцы. У двух спортивных гигантов по 19 золотых медалей, но США имеют преимущество в серебре – 26 против 15. Всего американцы добыли уже 71 медаль, это больше всех. На третьем месте остаются хозяева турнира. Франция завоевала 44 медали, из них 12 – золотые.

Благодаря трем добытым медалям в воскресенье (золото и две бронзы) Украина поднялась на 17 место в общем зачете.

Общий медальный зачет на 4 августа