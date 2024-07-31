Япония остается лидером, Украина на дне рейтинга. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет

26 июля в Париже начались XXXIII Олимпийские игры. 10714 спортсменов, представляющих 206 наций, разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

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Украина на Олимпийских играх-2024 будет представлена 140 спортсменами в 23 видах спорта.

После очередного соревновательного дня продолжает лидировать в общем рейтинге Япония, это единственная страна, которая имеет семь золотых медалей (всего – 13).

США остается лидером по общему количеству медалей (21), однако у американцев пока только три золота.

Украина с одной бронзой – на дне рейтинга.

Общий медальный зачет на 30 июля