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Япония остается лидером, Украина на дне рейтинга. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
За 329 комплектов наград соревнуются 10714 спортсменов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
26 июля в Париже начались XXXIII Олимпийские игры. 10714 спортсменов, представляющих 206 наций, разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.
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Украина на Олимпийских играх-2024 будет представлена 140 спортсменами в 23 видах спорта.
После очередного соревновательного дня продолжает лидировать в общем рейтинге Япония, это единственная страна, которая имеет семь золотых медалей (всего – 13).
США остается лидером по общему количеству медалей (21), однако у американцев пока только три золота.
Украина с одной бронзой – на дне рейтинга.
Общий медальный зачет на 30 июля
|№
|Країна
|Золото
|Серебро
|Бронза
|Всего
|1
|Япония
|7
|2
|4
|13
|2
|Китай
|6
|6
|2
|14
|3
|Франция
|5
|8
|4
|17
|4
|Австралия
|5
|4
|0
|9
|5
|Южная Корея
|5
|3
|3
|11
|6
|США
|3
|8
|10
|21
|7
|Великая Британия
|3
|5
|3
|11
|8
|Италия
|2
|3
|3
|8
|9
|Канада
|2
|2
|2
|6
|10
|Гонконг
|2
|0
|1
|3
|11
|Германия
|2
|0
|0
|2
|12
|Казахстан
|1
|0
|2
|3
|12
|ЮАР
|1
|0
|2
|3
|14
|Бельгия
|1
|0
|1
|2
|15
|Азербайджан
|1
|0
|0
|1
|15
|Новая Зеландия
|1
|0
|0
|1
|15
|Румыния
|1
|0
|0
|1
|15
|Словения
|1
|0
|0
|1
|15
|Сербия
|1
|0
|0
|1
|15
|Узбекистан
|1
|0
|0
|1
|21
|Бразилия
|0
|1
|2
|3
|21
|Швеция
|0
|1
|2
|3
|20
|Косово
|0
|1
|1
|2
|23
|Мексика
|0
|1
|1
|2
|23
|Турция
|0
|1
|1
|2
|26
|Фиджи
|0
|1
|0
|1
|26
|Грузия
|0
|1
|0
|1
|26
|Монголия
|0
|1
|0
|1
|26
|Польша
|0
|1
|0
|1
|26
|КНДР
|0
|1
|0
|1
|26
|Тунис
|0
|1
|0
|1
|32
|Индия
|0
|0
|2
|2
|32
|Молдова
|0
|0
|2
|2
|34
|Хорватия
|0
|0
|1
|1
|34
|Египет
|0
|0
|1
|1
|34
|Испания
|0
|0
|1
|1
|34
|Гватемала
|0
|0
|1
|1
|34
|Венгрия
|0
|0
|1
|1
|34
|Ирландия
|0
|0
|1
|1
|34
|Швейцария
|0
|0
|1
|1
|34
|Словакия
|0
|0
|1
|1
|34
|Таджикистан
|0
|0
|1
|1
|34
|Украина
|0
|0
|1
|1
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