  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Япония остается лидером, Украина на дне рейтинга. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Япония остается лидером, Украина на дне рейтинга. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет

Олимпиада
Обновлено

За 329 комплектов наград соревнуются 10714 спортсменов

Япония остается лидером, Украина на дне рейтинга. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

26 июля в Париже начались XXXIII Олимпийские игры. 10714 спортсменов, представляющих 206 наций, разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

  • Більше новин зі світу спорту читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Украина на Олимпийских играх-2024 будет представлена 140 спортсменами в 23 видах спорта.

После очередного соревновательного дня продолжает лидировать в общем рейтинге Япония, это единственная страна, которая имеет семь золотых медалей (всего – 13).

США остается лидером по общему количеству медалей (21), однако у американцев пока только три золота.

Украина с одной бронзой – на дне рейтинга.

Общий медальный зачет на 30 июля

Країна Золото Серебро Бронза Всего
1 Япония 7 2 4 13
2 Китай 6 6 2 14
3 Франция 5 8 4 17
4 Австралия 5 4 0 9
5 Южная Корея 5 3 3 11
6 США 3 8 10 21
7 Великая Британия 3 5 3 11
8 Италия 2 3 3 8
9 Канада 2 2 2 6
10 Гонконг 2 0 1 3
11 Германия 2 0 0 2
12 Казахстан 1 0 2 3
12 ЮАР 1 0 2 3
14 Бельгия 1 0 1 2
15 Азербайджан 1 0 0 1
15 Новая Зеландия 1 0 0 1
15 Румыния 1 0 0 1
15 Словения 1 0 0 1
15 Сербия 1 0 0 1
15 Узбекистан 1 0 0 1
21 Бразилия 0 1 2 3
21 Швеция 0 1 2 3
20 Косово 0 1 1 2
23 Мексика 0 1 1 2
23 Турция 0 1 1 2
26 Фиджи 0 1 0 1
26 Грузия 0 1 0 1
26 Монголия 0 1 0 1
26 Польша 0 1 0 1
26 КНДР 0 1 0 1
26 Тунис 0 1 0 1
32 Индия 0 0 2 2
32 Молдова 0 0 2 2
34 Хорватия 0 0 1 1
34 Египет 0 0 1 1
34 Испания 0 0 1 1
34 Гватемала 0 0 1 1
34 Венгрия 0 0 1 1
34 Ирландия 0 0 1 1
34 Швейцария 0 0 1 1
34 Словакия 0 0 1 1
34 Таджикистан 0 0 1 1
34 Украина 0 0 1 1
По теме
yellow-arrow
Полунин: Наши футболисты не забывают благодарить ВСУ, но когда им предложили выступить на спортивной передовой, Олимпиаде, они дали задний ход
yellow-arrow
День четвертый олимпийский. Украина. Потеря футбольной сборной и Свитолиной, историческое, но не медальное достижение женской шпаги
yellow-arrow
Женская сборная США по спортивной гимнастике завоевала золото Олимпийских игр в Париже
Олимпийская сборная Украины Международный олимпийский комитет Олимпиада Олимпиада-2024 Олимпийские игры 2024 Украина (Олимпиада-2024)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
30.07.2024 в 11:26
стыдно за Украину--кого вы набрали клоуны
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 11
alex.belogubko (одесса)
30.07.2024 в 11:26
стыдно за Украину--кого вы набрали клоуны
Ответить
0
2
terber (ternopil)
30.07.2024 в 14:25
ти сам клоун дол/бо/йоб ,мало тобі ракети чи шахеди на голову падають
Ответить
2
0
same tak(Україна)
31.07.2024 в 01:01
тебя долб....ба не взяли
Ответить
0
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.07.2024 в 04:18
После победы Ротаня и его банды Украина попадет в десятку лучших стран на Олимпиаде! Вот увидите!
Ответить
0
2
oda1979 (Запорожье)
29.07.2024 в 09:21
Ну пару золотых Украина думаю возьмет.Надежда на Магучих
Ответить
4
3
alex.belogubko (одесса)
29.07.2024 в 02:01
где УКРАИНА
Ответить
1
2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
29.07.2024 в 03:23
Ответить
3
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
30.07.2024 в 04:16
сдохни пи*дар!
 
1
1
Hate_Hate (Ukraine )
29.07.2024 в 07:55
Декомунизация прошла успешно, все наследие совка уничтожено. А нет, ещё хрущёвки осталось снести
Ответить
2
4
Morphyk7 (Черновцы)
29.07.2024 в 07:58
На своём привычном месте
Ответить
2
3
terber (ternopil)
30.07.2024 в 14:27
ждун де твоя мокшандія
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости