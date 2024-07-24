Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2030 состоятся в Альпах

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2030 пройдут во французских Альпах. Такое решение принял Международный олимпийский комитет.

Альпы получили статус основного претендента в июне 2024 года. Претендентом на проведение Олимпиады и Паралимпиады-2030 было японское Саппоро. Однако после переговоров с властями Франции стороны пришли к согласию.

Это четвертые зимние Олимпийские игры, которые будут проходить во Франции. В 1924 году Олимпиада прошла в Шамони, в 1968-м - в Гренобле, а в 1992-м - в Альбервиле.