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Трехкратную олимпийскую чемпионку в конном спорте Шарлотт Дюжарден отстранили от участия на Играх-2024 в Париже
Все из-за видео, где она била коня кнутом более 20 раз
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
До официального открытия Олимпиады-2024 остались считанные дни, а она уже не обходится без скандала. По информации The Telegraph, Шарлотт Дюжарден, трехкратная олимпийская чемпионка в конном спорте по выездке, была отстранена от участия в Играх-2024 года из-за обвинений в том, что она 24 раза ударила лошадь кнутом.
39-летняя спортсменка, которая могла стать самой титулованной британской олимпийской чемпионкой, заявила, что ей "глубоко стыдно" после того, как видеозапись, которая может стать достоянием общественности в среду, была отправлена властям. Дюжарден немедленно вышла из состава своей сборной, а затем была временно отстранена на шесть месяцев руководящим органом конного спорта - FEI. Федерация подтвердила, что у нее есть видеозапись, на которой видно, что она "занимается поведением, которое противоречит принципам благосостояния лошадей - во время тренировки, которая проводилась в частной конюшне госпожи Дюжарден". Сама спортсменка не прокомментировала содержание видео, но заявила, что инцидент произошел четыре года назад.
Напомним, что Олимпиада-2024, которая состоится в Париже, продлится с 26 июля по 11 августа.
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