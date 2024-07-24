  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Трехкратную олимпийскую чемпионку в конном спорте Шарлотт Дюжарден отстранили от участия на Играх-2024 в Париже
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Трехкратную олимпийскую чемпионку в конном спорте Шарлотт Дюжарден отстранили от участия на Играх-2024 в Париже

Олимпиада

Все из-за видео, где она била коня кнутом более 20 раз

Трехкратную олимпийскую чемпионку в конном спорте Шарлотт Дюжарден отстранили от участия на Играх-2024 в Париже

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

До официального открытия Олимпиады-2024 остались считанные дни, а она уже не обходится без скандала. По информации The Telegraph, Шарлотт Дюжарден, трехкратная олимпийская чемпионка в конном спорте по выездке, была отстранена от участия в Играх-2024 года из-за обвинений в том, что она 24 раза ударила лошадь кнутом.

39-летняя спортсменка, которая могла стать самой титулованной британской олимпийской чемпионкой, заявила, что ей "глубоко стыдно" после того, как видеозапись, которая может стать достоянием общественности в среду, была отправлена властям. Дюжарден немедленно вышла из состава своей сборной, а затем была временно отстранена на шесть месяцев руководящим органом конного спорта - FEI. Федерация подтвердила, что у нее есть видеозапись, на которой видно, что она "занимается поведением, которое противоречит принципам благосостояния лошадей - во время тренировки, которая проводилась в частной конюшне госпожи Дюжарден". Сама спортсменка не прокомментировала содержание видео, но заявила, что инцидент произошел четыре года назад.

Напомним, что Олимпиада-2024, которая состоится в Париже, продлится с 26 июля по 11 августа.

По теме
yellow-arrow
Сергей Ковалец: Игроки, заменившие тех, кого клубы не отпустили на Олимпиаду, будут с хорошей мотивацией
yellow-arrow
Канадский олимпийский комитет отправил домой двух сотрудников из-за инцидента с дроном
yellow-arrow
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2030 состоятся в Альпах
скандал конный спорт Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gican85 (Киев)
24.07.2024 в 16:22
Мир сошел с ума. Не Запад - сумашедший дом. Нет, такой хоккей нам не нужен
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Gican85 (Киев)
24.07.2024 в 16:22
Мир сошел с ума. Не Запад - сумашедший дом. Нет, такой хоккей нам не нужен
Ответить
0
0
legio5 (Николаев)
24.07.2024 в 15:51
Світ лицемірів. Всі знають що вершники люто п%%дять своїх коней. Але на публіку нізззя. Та ви шо! Цеж добробут коней. Сам не раз бачив як наш олімпійський чемпіон))), заводив коня за стайню, шоб ніхто не побачив, та лупцював так що бідолага не знав куди подітись.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости