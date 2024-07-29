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Первая бронза. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет

Олимпиада

Полный список украинских спортсменов, которые получили медали на Олимпиаде-2024

Первая бронза. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут летние Олимпийские игры-2024. Украина представлена на соревнованиях 140 спортсменами в 23 видах спорта.

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Первую украинскую медаль на Олимпиаде-2024 в понедельник, 29 июля получила Ольга Харлан в фехтовании на саблях.

Все украинские медали на летних Олимпийских играх-2024

Спортсмен Вид спорта Дисциплина Медаль
Ольга Харлан Фехтование Сабля Бронза
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