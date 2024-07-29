Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая бронза. Летняя Олимпиада-2024. Украинский медальный зачет
Полный список украинских спортсменов, которые получили медали на Олимпиаде-2024
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут летние Олимпийские игры-2024. Украина представлена на соревнованиях 140 спортсменами в 23 видах спорта.
- Більше новин зі світу спорту читайте в режимі Live у
Telegram UA-Football
Первую украинскую медаль на Олимпиаде-2024 в понедельник, 29 июля получила Ольга Харлан в фехтовании на саблях.
Все украинские медали на летних Олимпийских играх-2024
|Спортсмен
|Вид спорта
|Дисциплина
|Медаль
|Ольга Харлан
|Фехтование
|Сабля
|Бронза
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Цыганык: Переход Довбика в Атлетико сорвался из-за того, что мадридцы в последний момент захотели изменить условия контракта
- Украина U-23 – Аргентина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию олимпийского турнира
- Официально. Защитник Шахтера перешел в европейский клуб
- Костевич установила исторический национальный рекорд на Олимпиаде-2024
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн