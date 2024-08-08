Плюс две медали в греко-римской борьбе. Украинский медальный зачет

Первую украинскую медаль на Олимпиаде-2024 в понедельник, 29 июля получила Ольга Харлан в фехтовании на саблях. Следующей награды пришлось ждать несколько дней. Ее принес первого августа стрелок Сергей Кулиш, взяв "серебро" в стрельбе из винтовки на 50 метров.
В субботу, третьего августа первое золото Украине принесла женская сборная по фехтованию (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова)
В воскресенье Украина взяла еще три медали. В прыжках в высоту Ярослава Магучих взяла золото, Ирина Геращенко – бронзу, а в метании молота Михаил Кохан занял третье место. А в понедельник этот темп подержал Илья Ковтун, который взял серебро в упражнениях на брусьях.
В среду, седьмого августа Украина получила свою третью золотую медаль. Самую высокую награду удалось получить боксеру Александру Хижняку.
В четверг, 8 августа, Парвиз Насибов взял серебро Олимпиады в греко-римской борьбе (вес - до 67 кг), а Жан Беленюк завоевал для Украины 10-ю медаль Олимпийских игр в Париже.
Все украинские медали на летних Олимпийских играх-2024
Спортсмен
Вид спорта
Дисциплина
Медаль
Ольга Харлан
Фехтование
Сабля
Бронза
Сергей Кулиш
Пулевая стрельба
Винтовка, 50 м
Серебро
Женская сборная по фехтованию
(Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова)
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