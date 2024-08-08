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Плюс две медали в греко-римской борьбе. Украинский медальный зачет

Олимпиада
Обновлено

Полный список украинских спортсменов, которые получили медали на Олимпиаде-2024

Плюс две медали в греко-римской борьбе. Украинский медальный зачет

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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С 26 июля по 11 августа в Париже пройдут летние Олимпийские игры-2024. Украина представлена на соревнованиях 140 спортсменами в 23 видах спорта.

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Первую украинскую медаль на Олимпиаде-2024 в понедельник, 29 июля получила Ольга Харлан в фехтовании на саблях. Следующей награды пришлось ждать несколько дней. Ее принес первого августа стрелок Сергей Кулиш, взяв "серебро" в стрельбе из винтовки на 50 метров.

В субботу, третьего августа первое золото Украине принесла женская сборная по фехтованию (Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова)

В воскресенье Украина взяла еще три медали. В прыжках в высоту Ярослава Магучих взяла золото, Ирина Геращенко – бронзу, а в метании молота Михаил Кохан занял третье место. А в понедельник этот темп подержал Илья Ковтун, который взял серебро в упражнениях на брусьях.

В среду, седьмого августа Украина получила свою третью золотую медаль. Самую высокую награду удалось получить боксеру Александру Хижняку.

В четверг, 8 августа, Парвиз Насибов взял серебро Олимпиады в греко-римской борьбе (вес - до 67 кг), а Жан Беленюк завоевал для Украины 10-ю медаль Олимпийских игр в Париже.

Все украинские медали на летних Олимпийских играх-2024

Спортсмен Вид спорта Дисциплина Медаль
Ольга Харлан Фехтование Сабля Бронза
Сергей Кулиш Пулевая стрельба Винтовка, 50 м Серебро

Женская сборная по фехтованию

(Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова)

 Фехтование Сабля Золото
Ирина Геращенко Легкая атлетика Прыжки в высоту Бронза
Ярослава Магучих Легкая атлетика Прыжки в высоту Золото
Михаил Кохан Легкая атлетика Метание молота
Бронза
Илья Ковтун Спортивная гимнастика Брусья Серебро
Александр Хижняк Бокс Вес до 80 кг Золото
Парвиз Насибов Греко-римская борьба Вес до 67 кг Серебро
Жан Беленюк Греко-римская борьба Вес до 87 кг Бронза
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Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
05.08.2024 в 16:15
а прыжки высоту у мужчин серебро и бронза
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5
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Комментарии 10
alex.belogubko (одесса)
05.08.2024 в 16:15
а прыжки высоту у мужчин серебро и бронза
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0
5
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Вarcelinius
08.08.2024 в 01:42
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0
2
avatar
Вarcelinius
05.08.2024 в 00:48
Посыпались медальки!
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0
4
avatar
Вarcelinius
03.08.2024 в 22:00
У украинцев лучше получается с оружием, чем с лентами, мячами и скакалками.
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1
5
avatar
Вarcelinius
03.08.2024 в 21:56
Первое золото! Опа-опа-опача! Тынц-тынц-тырыры-тынц-тынц!
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1
4
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Вarcelinius
01.08.2024 в 18:05
Плюс ещё золото Магучих и Олимпиада удалась!
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2
4
Prideman (Lviv)
03.08.2024 в 22:05
Ще Хижняк може в боксі золото взяти
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3
0
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Вarcelinius
03.08.2024 в 22:07
Ну да. Не всё же женщинам.
 
0
4
vlotko (Броди)
03.08.2024 в 23:52
Для цього треба потужного кубинця пройти...
 
1
0
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Вarcelinius
08.08.2024 в 01:41
И Хижняк таки взял!
 
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